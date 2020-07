Meghan Markle en un nuevo trabajo junto a Michelle Obama

Parte del nuevo camino que recorrerá Meghan Markle luego de independizarse junto al príncipe Harry de la corona británica será el de adentrarse en el mundo de las conferencias. Y su debut más esperado va a ser la próxima semana, del 13 al 15 julio, cuando hable sobre igualdad de género y feminismo en un evento en el que también disertarán Michelle Obama y Priyanka Chopra.

Las charlas se darán de manera virtual en el marco de la cumbre Girl Up, una iniciativa de Naciones Unidas que tiene programas en 120 países y que que trabaja con más de 65.000 mujeres en todo el mundo. Los organizadores de este evento de liderazgo global anunciaron el pasado lunes la participación de la duquesa: “¡El presente es de las mujeres! Pero no se fíen de lo que decimos. Escuchen el consejo de Meghan Markle, duquesa de Sussex, para las líderes globales”.

The present is female! 💫 But don’t take our word for it. Hear Meghan Markle, The Duchess of Sussex’s advice for global girls leaders when she takes the stage at our @GirlUp Leadership Summit, happening virtually July 13-15! Register here 🎟: https://t.co/YZT6jBf6Uc #GirlsLead20 — Girl Up (@GirlUp) July 7, 2020

Parte de la agenda del congreso tendrá también a otras mujeres influyentes como Jameela Jamil, actriz de la serie The Good Place, y Monique Coleman, una de las protagonistas de High School Musical. Además, estarán la premio Nobel de la Paz de 2018, Nadia Murad y Sheryl Sandberg, número dos en el comité de Facebook.

Y no será la primera vez que Obama y Markle coincidirán. La esposa del príncipe Harry entrevistó en 2019 a la exprimera dama para la edición británica de la revista Vogue. Su buena química también se debe a la amistad que mantienen ambos matrimonios.

EXCITING SPEAKERS for the biggest Summit which is going virtual this year! Former U.S. First Lady @MichelleObama and many other global leaders will address to all the girls who will be part of #GlobalLeadershipSummit2020#GirlsLead20 @GirlUp https://t.co/11o3WEYhmt pic.twitter.com/ud2X9gl0Q7 — MillenniumFoundation (@MFKosovo) July 7, 2020

¿Cuánto ganará Markle con el evento? No se sabe, aunque el medio Page Six de estados Unidos informó que otros conferenciantes de esta cumbre -que este año cumple 10 años- como los Clinton u Oprah Winfrey llegaron a cobrar hasta un millón de dólares por cada charla. Eso sí, se advirtió es que Markle no abordará ningún tema relacionado a su vida íntima ni explicará nada sobre la decisión de independizarse de la familia real británica.

Si bien en diversas oportunidades medios internacionales sostuvieron que Markle desea volver a las canchas de la actuación, por ahora las conferencias son su nueva actividad profesional, así como también lo son para Harry. El matrimonio sostiene su estatus de vida y el de su hijo Archie, mientras durante este primer año en el que vivirán entre California y Canadá, el príncipe Carlos paga los costos de su seguridad.