Mercado de capitales uruguayo, una oportunidad para las empresas

Por Juan José Varela-Balanz Uruguay-Especial El Observador

La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) es una institución cuya principal función es brindar la plataforma necesaria para la realización de los procesos de colocación, negociación y custodia de valores públicos y privados.

Anualmente, los operadores vinculados a la BVM realizan transacciones por casi US$ 3.000 millones y la BVM custodia más de US$ 2.000 millones de valores de sus miembros. En esta, pueden realizar operaciones tanto los corredores de bolsa como los socios especiales. Para ser corredor de bolsa es necesario ser socio de la BVM y cumplir con los requisitos que determina la legislación uruguaya y la normativa del Banco Central del Uruguay (BCU).

Hoy Uruguay cuenta con un mercado de capitales desarrollado, mediante el cual las empresas y los proyectos pueden buscar diferentes estructuras de financiamiento, como por ejemplo, mediante las Obligaciones Negociables (ON) y los fideicomisos financieros.

Las ON son títulos emitidos por empresas del sector privado. Tienen vencimiento preestablecido y una tasa de interés fija o reajustable, pero pactada previamente. No hay una participación en la propiedad de la empresa y, por lo tanto, no hay derecho a dividendos (participación en la ganancia de la empresa) ni a votar en las asambleas sociales. La empresa emisora se compromete a reintegrar el capital y pagar los intereses correspondientes en los plazos establecidos. Puede haber amortizaciones parciales, y también puede pactarse el pago de intereses periódicos (por ejemplo: anuales o semestrales, o todos al vencimiento).

Los fideicomisos son patrimonios independientes administrados por una empresa especializada (fiduciario) autorizada por el Banco Central Uruguayo. Ese patrimonio contiene bienes y derechos transferidos al fideicomiso por otra entidad (fideicomitente) para separar sus riesgos de los demás riesgos de la entidad fideicomitente. El fiduciario emite títulos que son comprados por quienes invierten y recibe un capital que se administra a efectos de llevar adelante un proyecto, junto con los bienes aportados por el fideicomitente, de acuerdo a un contrato llamado contrato de fideicomiso. Este contrato es público y las partes inversionistas lo conocen antes de invertir, ya que está registrado, al igual que el fideicomiso y el fiduciario, en los registros que lleva el BCU. Los resultados de la administración de ese patrimonio son los que permitirán compensar a quienes invierten por su inversión. En ocasiones los fideicomisos emiten títulos de renta variable, llamados certificados de participación o títulos mixtos: renta fija y variable.

La manera de acceder a dichos instrumentos financieros, comienza con la contratación de un asesor financiero, para comenzar a delinear las necesidades financieras, proyectar los flujos y establecer las posibilidades de repago acordes a la realidad del tomador del crédito, y en base a estos estudios se decidirá cuál es el vehículo adecuado, si será un fideicomiso o una ON, desde cuando comienza a amortizar, y algunos factores más, que son claves definirlos previo a la visita a los inversores.

Luego en conjunto con un asesor legal se redactará un prospecto de emisión, estableciéndose las condiciones de dicha operación (monto, moneda, plazo, tasa, garantías, etc). A continuación, se deberá elegir una calificadora de riesgo, definir en que bolsa va a operar, en caso de que sea un fideicomiso también se deberá elegir un fiduciario, y depende de la complejidad de la operación puede llegar a necesitarse algún otro agente, como auditores, controllers y/o similares. Una vez definido todos estos aspectos comienza la visita a posibles inversores para presentarles el proyecto/la empresa y tratar de convencerlos de que es una buena oportunidad de inversión.

En forma paralela la autoridad del mercado de valores (en Uruguay es el Banco Central del Uruguay), deberá aprobar la operación para luego poder fijar una fecha de emisión. Este es un proceso que hoy en Uruguay puede demorar entre 6 y 12 meses aproximadamente.

Una ventana de oportunidad

Entendemos que hoy debido al bajo nivel de tasas a nivel mundial, estamos ante una excelente oportunidad para recurrir al mercado de valores en Uruguay. Si miramos históricamente, difícilmente encontremos un período con tasas tan bajas y, por otro lado, la posibilidad de plazos de financiamiento largos.

En tanto, si lo miramos del lado del inversor que apuesta a invertir en renta fija (bonos), las tasas a nivel mundial están muy bajas, cercanas a cero, por lo tanto, cualquier emisión local que contenga una tasa razonable va a ser muy atractiva para invertir.

Como complemento de estas, hay muy buenas condiciones para emitir hoy deuda en este país, tenemos el relanzamiento de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, que está trabajando arduamente para mejorar las condiciones, plazos y acceso a dichos instrumentos por parte de inversores extranjeros.

Las condiciones están, las ganas también, la situación geopolítica para Uruguay es inmejorable, por lo tanto, pensamos que todos los que son parte de la vida productiva, de negocios y que estén pensando en Uruguay como destino de sus inversiones, deberían pensar en nuestro mercado de valores.