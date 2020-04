Mercado ganadero con pocos negocios y actividad industrial reducida por paro

Cierra una semana de mínima operativa en el mercado ganadero, acentuado ello por una reducción en la faena por el paro que desde el miércoles pasado está llevando adelante una parte de los trabajadores de la industria frigorífica, medida vigente hasta el próximo miércoles 8 de abril.

De las plantas que continúan faenando, muchas acotaron la operativa. Los frigoríficos mantienen la cautela, con algunas señales de reactivación del mercado chino, aunque con fuertes desafíos en el mercado europeo, prácticamente detenido ante la pandemia del nuevo coronavirus. En este escenario, desde Uruguay se solicitará una postergación en la fecha límite de ingreso de carne dentro de la Cuota Hilton.

Hay mayor interés industrial por la vaca que por el novillo. Y la mayoría de las plantas están abocadas al abasto, demandando mayormente vaquillonas y novillos livianos.

Los pocos negocios que se han realizado rondan los US$ 3 por kilo en cuarta balanza para el novillo gordo y entorno a US$ 2,80 para la vaca, aunque hay cierta disparidad de precios entre plantas. En lotes especiales y próximos a planta se puede lograr algún centavo por encima. Las entradas a planta ronda una semana.

La faena sigue cayendo

La faena de vacunos bajó por tercera semana consecutiva al 28 de marzo y se ubicó en 31.441 cabezas, 20% menos que las 39.400 de la semana previa y un 41% por debajo que en igual semana de 2019. La expectativa es que el próximo dato de faena muestre una fuerte caída, que se acentuará en la semana de turismo, ya de por sí de baja actividad.

Los productores se resisten a aceptar la nueva realidad de precios.

El clima juega un papel preponderante a medida que se va acercando el período de bajas temperaturas. Por lo pronto, las últimas lluvias fueron bienvenidas y la oferta de ganado sigue siendo mínima.

En el mercado de reposición hay mayor comercialización en los remates virtuales que en los negocios de campo. En todos los casos los valores vienen ajustando a la baja. En el remate por pantalla de Lote 21 de esta semana los terneros promediaron US$ 2,31, una caída de 6% respecto al remate anterior. Las categorías más próximas al gordo –negocios de corto plazo– siguen acentuando su baja. Los novillos de uno a dos promediaron US$ 1,90 y fueron -junto a la vaca de invernada– los que mostraron la baja porcentual más marcada respecto al remate anterior, con una caída de 12%. La vaca de invernada promedió US$ 1,35, también un ajuste negativo de 12% frente al US$ 1,53 logrados en el remate de marzo.

En lanares se trancó la colocación y el mercado ajustó a la baja en todas las categorías. San Jacinto, uno de los principales procesadores, no está faenando, y Frigorífico Las Piedras –de los de mayor actividad– redujo la operativa. Corderos y borregos cotizan en el entorno de US$ 3,40; capones a US$ 3,20; y ovejas a US$ 3,05.

Llegó el ajuste para el precio de exportación de carne vacuna

El precio de exportación de la carne vacuna comienza a reflejar el freno del mercado europeo. El valor promedio por tonelada exportada entre el 22 y 28 de marzo fue de US$ 3.824, con una caída de 9% frente a la semana anterior cuando se ubicó en US$ 4.213 por tonelada.

En lo que va del año el ingreso medio se ubica en US$ 4.091 por tonelada peso canal, 15% arriba de los US$ 3.550 logrados en el mismo período del año pasado, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En carne ovina se registró una fuerte baja y tocó el menor valor del año con US$ 3.315 por tonelada, lejos abajo de los US$ 4.925 de la semana anterior.

A la vez, en lo que va del año el promedio se ubica en US$ 4.626, un 9,6% más que los US$ 3.757 en mismo periodo de 2019.