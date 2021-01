Mercado ganadero firme, con precios que comienzan a repuntar

El mercado ganadero ha ganado firmeza de la mano de los últimos episodios de lluvias, sumado eso a una oferta que sigue siendo escasa y un buen nivel de actividad industrial.

El novillo especial de exportación –muy difícil de conseguir– cruza los US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza, con una gradual recuperación respecto a las semanas anteriores. Hay fluidez en la colocación, con entradas a planta que se han acortado y se ubican entorno a una semana.

La vaca gorda especial se mantiene entre US$ 2,95 y US$ 3 y la vaquillona pesada en US$ 3,10.

Buen ritmo de faena vacuna

La faena comenzó el año con mayor ritmo que el año pasado y en lo que va de enero es más de 50% superior a la del mismo período de 2020. La semana pasada se procesaron 45.938 vacunos, un 10% por encima del volumen registrado en la semana previa y un 28% más que las 35.829 reses industrializadas un año atrás.

De mantenerse un buen ritmo de actividad y si se registrara un faltante de oferta más acentuado en febrero –como estiman varios operadores– podrían tonificarse aún más los valores. El factor climático y la evolución en el mercado internacional serán clave. La llegada de cuadrillas kosher prevista para las próximas semanas en algunas plantas será otro factor de sostén para el mercado.

El escenario regional es de firmeza para el precio de la hacienda, tanto en Argentina como en Brasil. En Argentina el novillo especial de exportación se ubica en el eje de los US$ 3,55, aunque detuvo la suba en la última semana. En Brasil los precios mantienen la tendencia al alza, con el novillo gordo tocando los US$ 3,65.

En el mercado internacional, el rebrote de covid-19 en Europa y la aplicación de medidas más restrictivas en muchos países del bloque golpean la demanda de carne como también los precios. Se observa con atención cómo afecta esto las negociaciones para la cuota 481 en el segundo trimestre.

China, por su parte, mantiene un buen ritmo de compras, con un mercado fluido y valores moderados, a pocas semanas del Año Nuevo chino. Se registra alguna complicación en el área logística vinculado a la disponibilidad de contenedores, con costos adicionales por inspecciones y algunas demoras en la operativa de los puertos.

En lo que va del año Uruguay lleva exportadas 11.906 toneladas de carne vacuna, levemente por encima de las 11.163 registradas un año atrás, de acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC). El precio de exportación promedio se ubica en US$ 3.703 por tonelada, 13% por debajo de los US$ 4.264 registrados a comienzos de 2020 cuando todavía persistía la presión alcista de China.

Poca oferta para reponer

En el mercado de reposición en general es poca la oferta disponible, con muchos productores que tomaron la decisión de venta tiempo atrás teniendo en cuenta los pronósticos de un verano Niña. El ganado que aparece se coloca de forma dispar, con alguna dificultad en la concreción de negocios. Hay movimientos en el mercado de exportación en pie para terneros y vaquillonas, con negocios que proponen US$ 1,60 para la vaquillona de más de 270 kilos. Y para teneros enteros hay valores entorno a US$ 2,10.

El mercado para ovinos se mantiene firme, con flecha hacia arriba en los precios y una faena que en las primeras dos semanas del año superó las 30.000 reses y más que duplicó a la de un año atrás.

Los negocios se concretan sobre los US$ 3 para el cordero liviano, en US$ 3,08 para el cordero pesado y US$ 3,06 en el caso de los borregos. Los capones cotizan en US$ 2,98 y las ovejas en US$ 2,88.

En lo que va del año se llevan exportadas 938 toneladas de carne ovina frente a las 761 enviadas al exterior en mismo período un año atrás. La tonelada exportada muestra un promedio anual de US$ 4.723, un retroceso de 5% respecto a los US 4.976 registrados a inicio del año pasado.