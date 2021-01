El inicio en 2021 para precios de haciendas, faena y exportaciones

Considerando la totalidad de los productos embarcados, los ingresos por las exportaciones de carnes en el primer segmento de 2021 analizado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) –del 1° al 9 de enero– muestran una caída de 26,3% al totalizar US$ 19,5 millones contra US$ 26,5 millones de igual tramo de 2020.

La magnitud de esa caída, relevante en lo porcentual, no es considerada como un parámetro demasiado significativo ni con segura estabilidad a corto plazo por parte de fuentes industriales consultadas por El Observador, dado que apenas van unos pocos días de actividad en el nuevo ejercicio.

Considerando todas las carnes, se ha exportado recientemente a US$ 3.610 por tonelada, contra los US$ 4.040 logrados en el mismo lapso del inicio del año pasado.

Siempre tomando a todas las carnes, el podio de los destinos conformado con base en dólares lo integran China (US$ 8,06 millones y una baja momentánea de 36,9%); la Unión Europea (US$ 3,25 millones que son 13,7% menos); y el Nafta (US$ 2,39 millones, es decir 50,8% menos que lo incidido al inicio del año pasado).

Para los US$ 19,5 millones obtenidos (la carne vacuna explica el 79% de esos ingresos totales acumulados) hay una incidencia de 41% de China, de 17% de la Unión Europea y de 12% del Nafta (básicamente Estados Unidos, con baja participación de Canadá y nula de México).

Al momento la carne vacuna se exportó a un promedio de US$ 4.088 por tonelada peso canal (un 15,2% menos que del 1° al 9 de enero de 2020) y la ovina a US$ 5.676 (es decir, un 6,2% menos).

Hubo más faena

La faena de vacunos en el primer tramo de enero totalizó 41.911 cabezas, es decir un 88,8% más que los 22.200 de igual período del año pasado.

El 46% fueron novillos, con 37% de vacas y 15% de vaquillonas.

Frigorífico Tacuarembó faenó el 11,4%; Frigorífico Carrasco el 11%; y Establecimiento Colonia el 9,2%.

La faena de ovinos en el primer tramo de enero totalizó 32.318 cabezas, es decir un 108,6% más que los 15.491 de igual período del año pasado.

El 60% fueron corderos, con 26% de ovejas y 9% de capones.

Somicar faenó el 29,1%; Frigorífico Las Piedras el 27,2%; y Frigorífico San Jacinto el 18,9%.

Precios levemente a la baja

En la última semana de enero el kilo de novillo de campo en pie en cuarta balanza se ubicó en US$ 3,24 con una baja de 0,2% respecto a la referencia de inicios de 2020. En el caso de la vaca la baja fue de 0,9% a US$ 2,98 por kilo; y en el caso de la vaquillona hubo una baja de 0,3% al darse como referencia el valor de US$ 3,08 por kilo.

En el caso del cordero en gancho se percibió una mejora de 0,5% al establecerse la referencia de US$ 3,11 por kilo. Para la oveja en gancho hubo una baja de 1% a US$ 2,81 por kilo.

A continuación, el análisis completo elaborado por los técnicos del INAC:

boletin-semanal-2021-al-09-... by Juan Samuelle