Messi rompió un nuevo récord y tiene la publicación de Instagram con más “me gusta” de la historia

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……”, escribió el astro argentino en el posteo, donde compartió varias fotos del triunfo ante Francia y la obtención de la Copa del Mundo