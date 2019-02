Mi experiencia bajo la tiranía del algoritmo: entre el desamor y la falta de libertad

Jueves. Hora: 12.06. Días después del incidente… Digamos que ya había cumplido la cuarentena. Mi celular reclama mi atención con un breve pitido reconocible: una notificación de Facebook. El texto es una estocada: “¡Hey, María! ¿Sabías que tu ex sigue con su vida y subió una nueva foto?”. Realmente no decía eso pero es lo mismo. ¿Otra?, pienso. El día anterior había abierto la app y ahí saltó antes que nada y que nadie una imagen nueva. Corte de pelo. Linda sonrisa. Una emboscada algorítmica. La notificación del jueves era para ver la misma foto, ahora con más comentarios. Y la red social siguió restregándomela por varios días. ¿Pero acaso la inteligencia artificial de Facebook no sabe que ya la vi?