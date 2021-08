Microsoft permitirá instalar Windows 11 en computadoras antiguas, pero con una excepción

Microsoft permitirá que las computadoras que no cumplan los requisitos mínimos de Windows 11 puedan instalar su nuevo sistema operativo, aunque los usuarios deberán hacerlo manualmente y el equipo no recibirá actualizaciones.

La compañía estadounidense informó al portal The Verge de que no impedirá que los usuarios de las computadoras que no cumplan los requisitos mínimos de hardware instalen Windows 11. Sin embargo, Microsoft no recomienda este proceso. Los usuarios que deseen hacer la actualización tendrán que descargar e instalar manualmente el nuevo sistema operativo ellos mismos.

No obstante, la firma tecnológica también informó a The Verge de que las computadoras que no cumplan los requisitos técnicos no tienen garantizado recibir actualizaciones de Windows 11, y que incluso podrán no tener disponibles las actualizaciones de seguridad y de drivers.

Microsoft comunicó los requisitos mínimos de Windows 11 con el anuncio del nuevo sistema. Para usarlo es necesario un sistema en chip (SoC) o procesador de 64-bit, con una frecuencia de al menos 1GHz o dos o más núcleos, así como una memoria RAM de al menos 4GB y capacidad interna de 64GB o más.

También exige compatibilidad con DirectX 12 y un monitor de alta definición, con resolución de 720 píxeles, que supere un tamaño de diagonal de 9 pulgadas.

La compañía estadounidense anunció en un comunicado que amplía sus requisitos para procesadores y que pasa a admitir también los chips Intel Core X, Xeon W y los Core 7820HQ de séptima generación (hasta ahora el límite estaba en la octava generación de Intel Core).

Europa Press