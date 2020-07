Mides admite “falta de coordinación” y carencia de "sistema eficaz" para gestionar cupos

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, se había llamado a silencio tras la muerte de Gustavo Castro, el hombre de 31 años que el martes pasado pidió ingresar a un refugio en una de las noches más frías del año pero fue rechazado, detenido por la policía y luego soltado a la intemperie cuando ya se habían liberado once cupos en el sistema.

Este lunes, cuando casi una semana después compareció junto a su equipo ante el Parlamento, el jerarca soltó las palabras que se había guardado y se explayó durante tres horas y media acerca del suceso que significó un duro golpe para las nuevas autoridades y que, según Bartol, se produjo debido a una "falta de coordinación" entre su cartera y "otros estamentos del Estado" como la Fiscalía y la Policía.

Así lo resumió el jerarca en conferencia de prensa: "Gustavo pidió ayuda, en ese momento no teníamos refugio. Hubo situaciones de violencia, la policía se lo lleva, luego la fiscal decide soltarlo y a la hora que lo libera, a las once de la noche, se habían generado once cupos pero la falta de coordinación entre los diferentes estamentos –Fiscalía, nosotros, tal vez la policía– le falla a las personas. No cumplimos lo esencial que era atender a esta persona".

Acompañado por el subsecretario Armando Castaingdebat, el director general Nicolás Martinelli, y otros directores del Mides, Bartol dijo que la nueva administración recibió un "déficit estructural" en la cantidad de cupos para atender "un problema endémico del Uruguay", y destacó el "esfuerzo hercúleo" de su gestión por la que se concretó un "aumento de 500 cupos" desde marzo. Sin embargo, argumentó que "ese esfuerzo no fue suficiente".

El jerarca dijo que, a su entender, el fallecimiento de Castro –la segunda muerte por hipotermia a la intemperie en lo que va del año– evidencia que el Mides carece de un "sistema eficaz" para la distribución de cupos, que se liberan a lo largo de la noche debido a que la población de calle "es intermitente".

"Se pasa lista a las ocho y once de la noche. A las ocho de la noche estaba todo ocupado. Pero en esas horas a veces se generan cupos. Esa liberación de cupos es lo que no estamos captando bien y todavía no tenemos un sistema eficaz. Es parte de lo que queremos cambiar. Si a esa hora que Fiscalía lo libera hubiéramos tenido una coordinación, hubiéramos podido ir a buscarlo con el móvil de calle. Pero lamentablemente son cosas que todavía no estaban institucionalizadas", afirmó.

Según contó Bartol, el Mides pedirá una entrevista al fiscal de Corte, Jorge Díaz, para "generar un mucho mayor vínculo con la Fiscalía". El ministro insistió en que no hay hasta el momento un "protocolo" que indique cómo actuar ante estos casos.

También se pretende incorporar "un panel de control automático, como cualquier gestor de cupos", que tenga "luces verdes y rojas" que, en tiempo real y de manera continua, identifiquen dónde hay lugares libres y ocupados. Hoy en día, según contaron jerarcas de la cartera, existe un software "desactualizado".

Otra propuesta de las autoridades es elaborar un protocolo para que en casos de alerta meteorológica –como regía la noche en que falleció Castro– los refugios permitan esperar un lugar ya puertas adentro.

Números y herencias

El suceso trágico de la última semana apuntaló una discusión que ya se había iniciado en el sistema político en torno al legado del Frente Amplio en materia de políticas sociales, y en particular sobre la gestión del Mides.

En su argumentación, Bartol y su equipo volvieron a cargar las tintas contra el "déficit" heredado de la anterior administración y afirmó que han estado "corriendo de atrás" para "proteger a los uruguayos", debido a que "durante los últimos años fueron muy pocos los cupos que se generaron".

"Es una carrera que ya veníamos dando. Mes a mes generamos cien cupos y se llenaban (...) En estos meses hubo momentos que no tuvimos cupos y hubo gente que fue a buscarlo y quedó afuera. Este era el problema endémico que traíamos de años", afirmó el ministro.

Según los datos que presentó el ministerio ante los legisladores, en marzo había 1.171 cupos para el programa Calle y a comienzos de julio ascienden a 1.674. De acuerdo a las cifras oficiales, también aumentaron en casi 100 lugares las plazas en el programa Mujeres con niños, niñas y adolescentes, pasando de 857 a 954 cupos.

Si a eso se suman los 135 lugares del programa Cuidados, los tres programas de la división de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle pasaron de 2.163 cupos a 2.763.

Pese a esas cifras, desde el Frente Amplio señalan que la muerte de la última semana se dio en un contexto de "desmantelamiento" de las políticas sociales llevadas a cabo por el ministerio y apuntan a la "responsabilidad política" de los jerarcas.

"No es una cuotaparte. La responsabilidad del Mides es global porque es el organismo que debe coordinar estos temas", dijo a El Observador el senador frenteamplista José Carlos Mahía. El legislador astorista cuestionó que se "arme un relato" que "busca responsabilidades en la anterior administración" y dijo que si el Mides pudo, en estos meses, dar respuesta a una situación compleja como la pandemia fue "gracias a la estructura generada en los últimos gobiernos". "No les pasó como 2005, que partimos de la nada y solo había 300 cupos", afirmó Mahía.

El senador socialista Daniel Olesker, exministro de Desarrollo Social, dijo que "no hay otro responsable más que el Mides y el Estado". "El responsable es la estructura institucional", dijo Olesker en conferencia de prensa, y señaló que a su juicio las autoridades "entienden" que son los "responsables políticos".

Otro punto de controversia lo constituye la descentralización de la Puerta de Entrada, que en la gestión anterior se limitaba a un único lugar al que acudía la población de calle para esperar ser enviada a un refugio. Bajo la actual administración, la entrada a los refugios se gestiona en cada centro y lo que sigue funcionando de forma centralizada es el call center que gestiona los cupos en todo el sistema.

Mientras que Olesker señaló que "fue un error" haber cambiado la Puerta de Entrada, Bartol dijo que la modificación "no incidió" en el caso de Castro y dijo que el sistema anterior "era muy cruel". "La tarea que se hacía por teléfono se sigue haciendo, que es la asignación y coordinación de cupos libres", afirmó.

Pese a estar "disconformes" con la gestión del Mides en estos meses, y con una particular preocupación en torno a las fusiones de programas y los criterios presupuestales, en la oposición no tenían previsto hasta anoche anunciar acciones más drásticas contra el ministro.

Dos tuits con marcha atrás

En paralelo a la sesión y a las preguntas a la delegación ministerial, los legisladores mantuvieron una discusión mediante Twitter.

Cuando la exposición de Bartol llevaba poco más de media hora, la senadora frenteamplista Carolina Cosse escribió en esa red social que el jerarca acababa de “admitir” que “al momento de negarle el ingreso a Gustavo al refugio habían 11 cupos disponibles”.

Desde sus celulares, tres legisladores blancos presentes en la sesión salieron a responderle y a reprocharle la información "falsa".

El diputado Álvaro Viviano la acusó de “jugar con la tragedia”. “Senadora, estamos en el mismo lugar. No hay peor mentira que una verdad a medias. Bartol dijo (que) ’a la hora que fue al refugio no había cupos. Causó incidentes, estuvo algunas horas en comisaria y al salir sí había. Gustavo ahí no volvió por un lugar’”, escribió.

Álvaro Dastugue advirtió que lo planteado por Cosse “es falso” y la senadora Carmen Asiaín añadió que fue “desmentido” en la propia comisión “por la delegación del Mides”.

Pasado un rato, Cosse añadió un segundo tuit. “El ministro aclara que la disponibilidad de 11 cupos surgió en el chequeo realizado a las 23 hs”, escribió.

La exministra de Industria no fue la única que debió poner marcha atrás en Twitter.

A la salida de la comisión, la directora de Uruguay Crece Contigo, Cecilia Sena, subió a la red social una selfie con el resto de la delegación del Mides. "Saliendo del Parlamento... Hay equipo", escribió. La jerarca recibió respuestas de dirigentes de la oposición que le cuestionaron la oportunidad de la foto. "Total falta de empatía y sensibilidad. Fueron al Parlamento a dar explicaciones por las descoordinaciones que llevaron a la muerte de una persona que buscaba refugio y terminan sacándose selfies... un mundo paralelo...", afirmó el exsubsecretario de Economía Pablo Ferreri.

Sena borró el tuit y pidió "disculpas por haber subido una foto espontánea". "Nunca tuvo el espíritu de mostrar una imagen de felicidad frente a una tragedia de la muerte de una persona", escribió.