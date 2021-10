Mides se atrasa en pagos para programa barrial y servicios se resienten en su recta final

Los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat) ya están de retirada. Estos dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) gestionados por organizaciones sociales en barrios carenciados cumplen sus últimos dos meses de operativa, después de un golpe de timón marcado por la nueva administración. Previo a su cierre, un atraso de dos meses en las partidas de la cartera llevó a que se resintieran algunos servicios de la asistencia que da el Mides en los barrios.

Según la comunicación a vecinos a la que accedió El Observador, la asociación Iniciativa Latinoamericana avisó esta semana su salto hacia la atención telefónica de lunes a viernes, con un único rango de dos horas y media de servicio presencial los días lunes. La modalidad afectará en concreto al centro que abarca a las localidades del kilómetro 16 de camino Maldonado y Villa García. Desde el rubro plantearon a El Observador que se están tomando medidas similares en otros puntos del territorio.

El cambio llega a raíz de una prórroga acordada a mediados de año con el Mides, en que la cartera extendió los convenios que iban a vencerse en julio. Esa extensión supone la recta final de los Socat tal y como se los conoce desde 2004, en tanto la administración —primero de Pablo Bartol y ahora de Martín Lema— apuesta a un sistema de unipersonales con técnicos distribuidos en territorio. La prórroga implicaba también que el Mides continuara asegurando el financiamiento para no interrumpir el servicio en los barrios.

El primer atraso en los pagos surgió con los cierres de julio. Desde entonces, los convenios —a excepción de cuatro— no han recibido ninguna partida desde la concreción de la prórroga, que regirá en algunos casos para los primeros días de noviembre, y en otros para los últimos días de ese mes. Desde la cartera aducen que los expedientes que solicitan la compra por ampliación de convenio están demorados en el Tribunal de Cuentas (TCR) a raíz de la modalidad de teletrabajo.

Consultado por El Observador, el director de Gestión Territorial del Mides, Alejandro Sciarra, indicó que el TCR estudiará el tema este miércoles. Según detalló el jerarca, son 56 convenios en carpeta del organismo de contralor desde el 12 de agosto. Mientras tanto, algunas organizaciones pidieron al jerarca la semana pasada que gestionara un anticipo presupuestal ante el Ministerio de Economía, de modo de paliar la situación.

Lucía Carreras, referente de la asociación civil Iniciativa Latinoamericana —responsable de cuatro convenios— indicó a El Observador que los atrasos en el expediente conlleva a que no haya recursos para aportes al BPS y los gastos de funcionamiento. Cada incumplimiento con el primero deriva en el acumulado de una multa, al que deben hacer frente las responsables del convenio. El último ingreso fue en agosto, correspondiente al cierre del plazo del mes anterior.

Camilo dos Santos

Las partidas están trancadas en un expediente en el Tribunal de Cuentas desde el pasado 12 de octubre

"En octubre ya no tenemos para pagar BPS ni sueldos", dijo. En ese caso concreto, la organización generó un fondo solidario para hacer frente a las obligaciones con el BPS. Como contingencia, modificaron el servicio en tanto no haya novedades. "Una cosa es que como respuesta del Ministerio tengas la calma de que saben cuándo va a llegar (la partida). El tema es que no tienen respuesta. No saben. No sabemos si va a llegar después de que venza la prórroga", afirmó.

Golpe de timón

El Mides lanzó un llamado para contratar a 100 técnicos en el país, cada uno con "una zona de intervención delimitada por el departamento de referencia al que se postula", según consta en el texto de la dirección de Gestión Territorial al que accedió El Observador. Los trabajadores van a suplantar al sistema de equipos de entre dos y cuatro técnicos que hoy están nucleados en organizaciones sociales. La modalidad entrará en práctica a partir de diciembre.

Montevideo es el departamento que tendrá más técnicos —42 de 100— y los restantes se dividirán entre los 18 departamentos. El vínculo con el Estado será mediante contratación de servicios personales —arrendamiento de servicios— por 30 horas semanales, lo que implica contar con una empresa unipersonal a la hora de firmar, por un monto mensual de $ 60.884 más IVA. Uno de los requisitos es tener disponibilidad para repartir la carga horaria de lunes a domingo.

Entre las tareas a desempeñar se incluyen el traslado a distintas localidades dentro de su jurisdicción departamental, la posibilidad de organizar actividades los fines de semana, registrar y sistematizar todas sus intervenciones, reportar ante las direcciones departamentales del Mides, abordar situaciones particulares y derivarlas a los organismos públicos correspondientes.

"Los Socat están enclavados en un territorio (específico). Nosotros queremos ampliar, llegar a otros territorios", defendió Alejandro Sciarra dos semanas atrás en diálogo con En Perspectiva. "En los barrios muchas veces se sabía que estaba una organización, pero no el Mides. Eso es un problema", declaró.

Camilo dos Santos

La administración de Martín Lema al frente del Mides impulsará un nuevo sistema de atención en territorio, y dejará de lado la modalidad actual del Socat

El jerarca sostuvo que el nuevo sistema implica un aumento en las horas de atención. "En 2014 eran 70 horas, en 2016 se pasó a 40 horas, después a 30, y cuando nosotros asumimos, eran diez horas semanales por equipo, divididas en tres personas. ¿Ahora hablamos de reducción de horas? Se venían reduciendo sistemáticamente desde hace siete años", alegó. Sciarra también asegura que, a pesar de pasar a tener menos trabajadores, estos pasan a complementarse con otros recursos ya existentes.

Las organizaciones sociales, en cambio, apuntan que el cambio implica una reducción, dado que las horas se multiplican por cada funcionario de los equipos técnicos. Una de las críticas más fuertes consiste en la "todología" en que puede derivar el nuevo sistema, dado que una sola persona pasa a hacerse cargo de situaciones de vulnerabilidad que antes atendían conjuntos de expertos multidisciplinarios. "¿Qué capacidad de planificación del trabajo tienen los operadores y las operadoras en una exigencia que parece full time y a la orden, pero que contempla 30 horas?", expusieron los tercerizados en un documento al que accedió El Observador.

Qué es el Socat

Los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial son una línea de trabajo del Mides en barrios carenciados desde 2004. Se encargan por un lado de articular con los distintos organismos públicos en territorio, facilitar el acceso a servicios de la zona y propiciar el funcionamiento de redes locales, a través de reuniones mediante Mesas de Coordinación Zonal. Hoy hay en pie 56 convenios con organizaciones sociales.