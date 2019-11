Miedo al éxito: los cinco motivos que te paralizan (y cómo superarlos)

Por Daniel Colombo

Si sabés que tenés condiciones y aptitudes, ¿por qué temés tener éxito? ¿De dónde surge esa fuerza que te frena y limita para conseguir lo que querés? Acaso una de las grandes contradicciones humanas es la del miedo al éxito. La mayoría de las personas anhelan esta conquista en distintos aspectos de sus vidas, y, sin embargo, se paralizan frente a esa posibilidad.

Se trata de un mecanismo inconsciente, por el que la persona aparentemente quiere, declara y determina que anhela ser exitosa; y, por dentro, se retrae y no actúa en consecuencia.

El movimiento, el impulso hacedor es clave en este proceso, ya que el éxito se basa, fundamentalmente, en la experimentación constante. Todas las personas que lo viven cotidianamente se esfuerzan y toman riesgos, trazan caminos alternativos cuando se alejan de su meta, y disponen de una energía apropiada para conseguir sus objetivos.

Si evitás o dejás pasar las oportunidades; te sentís culpable por el resultado exitoso en cualquier aspecto de tu vida; dejás de lado proyectos que serían importantes para vos porque pensás que generarías un sentimiento de envidia en los demás; o crees que si tenés éxito dejarías de ser humilde… es altamente probable que, en verdad, lo que padecés es el miedo al éxito.

Los cinco motivos frecuentes, y cómo resolverlos:

1. MIEDO AL FRACASO. Consagrado como la raíz de los miedos, el fracaso es una de las mayores proyecciones limitantes. Se piensa siempre en negativo, y generalmente la persona deja de lado considerar todos los aspectos gratificantes que podría obtener al alcanzar el éxito que anhela. El fracaso ha sido estigmatizado desde siempre. Sin embargo, es la mejor escuela para aprender y corregir los fallos que, inevitablemente, van a suceder. El componente esencial es la actitud de vida con que afrontas las situaciones. Si siempre las observás en negativo, eso es lo que obtendrás. Herramientas: evalúa qué es lo peor que puede pasar. Planifica las acciones en pequeñas metas y ponlas en acción. Mantené la visión en tu objetivo final y sé flexible para corregir el rumbo y empezar de nuevo tantas veces como sea necesario.

2. MIEDO A NO SENTIRSE MERECEDOR DE ÉXITO. El entorno donde te desenvolvés y tu historia familiar pueden afectar tu proyección hacia el éxito. Muchas personas han crecido en entornos opresivos, y esto determina que su esquema de pensamiento y emociones positivas se vea limitado por esos paradigmas que, si bien están en el pasado, repercuten en presente. Herramientas: hacé trabajo permanente de autoestima y reconocimiento. Necesitás conectar tu meta de éxito con el sentido de merecimiento: lo lograrás practicando cada día. Dar el primer paso es el cincuenta por ciento del resultado que deseas. Será clave tu compromiso al 100% contigo, sin importar lo que te haya influido en el pasado. Utilizá tu fortaleza interna como guía.

3 . MIEDO AL QUE DIRÁN. Aunque parezca insólito la mayoría de las personas viven buscando aprobación, fundamentalmente porque les parece que eso es garantía de sentirse aceptados y queridos. De allí surge el miedo a las opiniones de los otros. Las personas de éxito saben que habrá muchas personas que los apoyarán, y otros que los envidiarán y harán todo lo posible por poner palos en la rueda. Si te detenés a arrojar piedras a todos los que ladran alrededor, permanecerás distraído y difícilmente lo consigas. Si estás convencido de tu camino, sigue adelante.

Herramientas: deshacete de los prejuicios que no son tuyos, sino de los demás. Relativiza lo que te digan dependiendo de quién viene. Trabajá internamente en desarrollar técnicas para que no te importen las opiniones malintencionadas de los demás.Podés establecer límites internos para saber hasta dónde aceptarás que opinen sobre tu camino al éxito; y, de hecho, habrá muchos afectos sinceros que podrían ayudarte cuando las cosas se pongan difíciles.

4. MIEDO A NO PODER MANEJAR EL ÉXITO. La sociedad reproduce infinidad de historias de superación personal en las que personas comunes han alcanzado un éxito notable; muchas de ellas, lo han perdido, y otros no supieron cómo encauzarlo debido a que “se le subió el éxito a la cabeza”, afirman. Este miedo por contagio aparece frecuentemente en los que no asumen sus condiciones ni aceptan que pueden lograrlo, y lo anteponen a su deseo y metas. Herramientas: el miedo es inherente a los humanos, y puede ser un gran impulsor hacia adelante, en vez de detenerte. Tené la certeza de que encontrarás la forma de manejar de buena manera el éxito que te mereces. Podrás rodearte de un equipo que te acompañe para concretar tus metas, y, a la vez, enfócate en dejar tu legado en el mundo. De esta forma encontrarás el equilibrio interno que necesitas, confiando en el proceso de la vida.

5. MIEDO A SENTIRSE SOLO Y DIFERENTE A LAS PERSONAS DE TU CÍRCULO HABITUAL. Otro aspecto asociado a las personas de suceso es que estarán abrumadas por la soledad, y que se alejarán de sus afectos. Nada de esto sucede si la persona trabaja su ser interior y sus aspectos genuinos y verdaderos. Herramientas: con o sin éxito te sentirás sólo por momentos, y el hecho de tenerlo no significa que debas ser distinto a como eras. Puedes aprovechar tus cualidades “de antes” del éxito para afianzarlas mientras lo vives, y rodearte de personas que te quieran de verdad y acepten con alegría tu evolución. Claro que habrá muchos que quieran aprovecharse, y otros que se alejen: es natural, y forma parte de la ley de la vida. Las claves son entrar en aceptación total, el entendimiento y el evitar juzgarte por lo que hacen los demás, ya que es algo sobre lo que no tienes ninguna influencia.

(Cronista - RIPE)