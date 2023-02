Miles de israelíes protestan en Jerusalén contra la reforma judicial propuesta por Netanyahu

Los manifestantes llegaron desde distintos puntos de Israel y se concentraron en los alrededores de la Knéset (Parlamento) portando banderas israelíes y carteles con mensajes en contra de la reforma.

Desde comienzos de año, las protestas surgieron contra la reforma judicial propuesta con el primer ministro Benjamín Netanyahu que está tratando el Poder Legislativo y que muchos consideran que cercena derechos ciudadanos, según un despacho de AFP.

La protesta multitudinaria del lunes en Jerusalén es la primera de magnitud en esa ciudad. Hasta ahora, las manifestaciones habían tenido epicentro en Tel Aviv, se habían desarrollado en otras ciudades y también hubo manifestaciones en colonias instaladas en territorios palestinos cuando los colonos, en general, son religiosos ultraortodoxos.

Medios locales destacaron que la protesta frente al Parlamento concentró a más de 70.000 personas e informaron que cientos de empresas y comercios decidieron no trabajar el lunes, en apoyo a las protestas y para que sus empleados puedan manifestarse.

Estas marchas se hacen mientras el Knéset comenzó el tratamiento de la reforma enviada por el Ejecutivo. La Comisión de Constitución, Derecho y Justicia del Parlamento aprobó dos de los proyectos de ley propuestos en la reforma judicial. Uno de los puntos críticos es la composición del comité de selección de jueces, el equivalente a un Consejo de la Magistratura. El otro es la propuesta de Netanyahu de restringir facultades que hasta ahora le permite al Tribunal Supremo de Israel revisar y modificar leyes en caso de que esas normas entren en conflicto con los derechos constitucionales.

Si las propuestas de Netanyahu fueran aprobadas en el tratamiento plenario de la Knéset, las normas deben todavía recorrer un largo camino. Deben volver a ser tratadas en las comisiones para ser tratadas dos veces más antes de su aprobación como leyes.

Las reformas al Poder Judicial propuestas por Netanyahu contemplan una "cláusula de anulación", que daría lugar a derogar fallos del Tribunal Supremo en el Parlamento con una mayoría simple de diputados.

Netanyahu, de 73 asumió por tercera vez como primer ministro el 29 de diciembre de 2022. La primera vez que el Parlamento lo eligió para ese cargo, que es el ejercicio del gobierno del país, fue en 1996 y se mantuvo hasta 1999. Su segundo período, el más extenso, comenzó en 2009 y duró hasta 2021.

Israel tiene un sistema parlamentario con un presidente, también elegido por la Knéset, pero que cumple funciones de Estado y de relaciones internacionales. El peso de la toma de decisiones recae sobre la figura del primer ministro, en este caso en Netanyahu, líder del Likud, el partido de la derecha israelí, llegó esta tercera vez en alianza con los partidos ultraortodoxos y de la extrema derecha.

En base a esa coalición, el líder del Likud se comprometió a impulsar varias leyes en el parlamento, que sus opositores consideran como una amenaza a la democracia porque son de mayor concentración de poder en el Ejecutivo y, sobre todo, le resta capacidad al Poder Judicial.

Hasta ahora, el Tribunal Supremo tiene competencias para derogar normas contrarias a la ley básica israelí que tiene rango constitucional. Estas manifestaciones tienen creciente apoyo social y se oponen al plan de la alianza que llevó esta tercera vez a Netanyahu al poder porque consideran que es contrario a la separación de poderes y debilitaría la democracia israelí.

Sin embargo, la coalición que impulsa las reformas tiene mayorías suficientes en la Knéset.

Varios miembros de la oposición parlamentaria expresaron su apoyo a las manifestaciones, que en estas seis semanas desde el nuevo gobierno no dejaron de expresarse en distintos puntos de Israel, de norte a sur.

El ex primer ministro y actual líder de la oposición, Yair Lapid, se hizo presente en la protesta frente al Parlamento en Jerusalén y advirtió que el nuevo Gobierno "quiere convertir al Estado de Israel en una oscura dictadura": "No nos quedaremos callados mientras destruyen lo más valioso que tenemos", dijo Lapid en un discurso el lunes ante una cantidad estimada en más de 70.000 personas que, para Israel, es una manifestación multitudinaria.

Quien también se hizo presente en las protestas fue el ex ministro de Defensa, Benny Gantz, que destacó que "estos son días decisivos para la democracia israelí": "No estamos preparados para la politización del sistema judicial, esto es lo que protege a los ciudadanos y sus derechos civiles. No debemos permitir que se dañe de ninguna manera”, concluyó Gantz.