Mina Bonino reaccionó contra los que la acosan en Twitter: "No puedo dejarme pisar"

En las últimas horas, la periodista argentina Mina Bonino realizó un duro descargo en su cuenta de Twitter en contra de una serie de mensajes acosadores de parte de algunos usuarios de la red social.

La pareja del futbolista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde publicó una larga respuesta en contra del acoso y, además, optó por pasar su cuenta a modo privado como forma de prevenir los ataques.

Mina Bonino y Federico Valverde

"Una persona de 36 años. Periodista, con 3 hijos a los cuales educa se excusa en que como ‘estoy buena’ y una cosa más que como madre de sus hijos, me daría un poco de vergüenza reproducir, dice que yo humillo a la gente", empieza Bonino en su descargo.

"Saben que es humillar? Les voy a mostrar durante todo este tiempo el acoso, sin ningún tipo de sentido, que sufrí por parte de un tipo que se esconde detrás de una pantalla y no conozco en lo más mínimo", escribió en uno de los tuits, en el que publicó también una serie de capturas donde el mismo usuario se refiere a la argentina de formas ofensivas.

"Durante mucho tiempo no he querido entrar en el juego de unos niños y ante reiteradas veces que he bajado su twitter por denuncias, seguía insistiendo con diferentes cuentas. Pero esto es lo que después fomentamos y luchamos para que no pase; El ciber acoso. Que yo sea una persona pública no da ningún tipo de derecho a inventar y acosarme. Y que esté expuesta no significa que duela más o menos. Así que antes de decir que yo estoy humillando a alguien, yo solo estoy exponiendo a quien hace meses vive hablando de mi cuando NO conozco", agregó.

"Siempre fui muy cercana al público. Porque intento demostrar que no somos seres del más allá. Siempre comparto lo que puedo de mi hijo, y de mi vida,", siguió. Todo lo que he sabido durante este tiempo es porque la gente me lo manda, me menciona o etiqueta. Sé muy bien quien soy, lo que hago y a los únicos que tengo que rendirles cuentas es Fede y a mi hijo".

"Jamás haría algo para perjudicar a quien quiero más que a mi propia vida y vivo por y para que él triunfe. Pero no puedo dejarme pisar, porque así no soy yo, y porque no funciona callándose la boca. Si para ustedes todo esto es humillarlos. Lo estoy haciendo. Porque no hay mejor manera de humillar a alguien que lo único que hizo durante un largo tiempo es hablar, inventar y difamar cosas de mi", concluyó Bonino.