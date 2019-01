Minas de Corrales se ilusiona con la llegada de nuevas inversiones

En Minas de Corrales el golpe es fuerte porque el oro ya no brilla. El grueso de los trabajadores de la empresa Orosur (alrededor de 300 operarios) está en seguro de paro y poco se sabe sobre su futuro. La principal fuente laboral de una localidad en la que viven unas 4.000 personas está paralizada. Hay menos movimiento en el pueblo y eso ya repercute en el día a día.

“La mayoría es gente de acá. Ya se está sintiendo en la parte comercial, almacenes que han mermado muchísimo sus ventas, otros que están al borde del cierre. Se ha reducido el movimiento que generaba en la economía la empresa minera. Había sueldos razonables, de $ 30 mil líquidos que para el norte es buena plata y que se han resentido”, dijo a El Observador el asesor de la alcaldía de Minas de Corrales, Hugo Pereira.

Hoy la localidad depende mayormente de trabajos zafrales vinculados a forestación, ganadería y agricultura, junto a empleos públicos y privados de servicios básicos. Las autoridades de la alcaldía y de la intendencia de Rivera trabajan en la búsqueda de alternativas que generen nuevos puestos de trabajo, pensando en el próximo año, cuando ya no exista el seguro de paro y tal vez tampoco el negocio del oro.

Una posibilidad es la explotación de minería de hierro. Eso está atado a inversores de origen chino que podrían desembarcar en la zona. Los primeros contactos fueron en noviembre del año pasado durante una gira del intendente riverense Marne Osorio por el país asiático. Ahora está la chance de que los potenciales inversores lleguen en los próximos meses a Uruguay.

Según Pereira, hace algunos años se realizaron prospecciones que confirmaron la presencia del mineral. Incluso cuando Aratirí estaba en el país hubo una empresa que realizó algunas en Minas de Corrales con el objetivo de venderle luego a la compañía india. También se les planteó a los chinos la posibilidad de invertir en la explotación de oro y plata, pero eso implicaría un tiempo mayor por los estudios que se tendrían que realizar, dijo Pereira.

La empresa canadiense Orosur Mining, única compañía dedicada al procesamiento y explotación de oro en el país paralizó la extracción en agosto y no retomará la producción minera en Minas de Corrales al menos hasta finales de 2019 en un escenario optimista.

En ese contexto fue que el Ministerio de Trabajo solicitó extender el seguro de paro para unos 250 empleados hasta fin de año. Hoy hay trabajadores en uso del subsidio por desempleo común y otros se encuentran en uso de prórrogas ya otorgadas por el gobierno en el correr del año pasado. Son alrededor de 30 las personas que permanecen trabajando en la mina, tanto en tareas de mantenimiento y administración.

Futuro incierto

Los problemas de rentabilidad llevaron a que a mediados del año pasado la firma Loryser (subsidiaria) enfrentara fuertes restricciones financieras y se declarara en concurso de acreedores por US$ 10 millones. En diciembre se alcanzó un acuerdo con el 70 % de los acreedores. El acuerdo contempla que los ingresos netos de la venta de activos de Loryser en Uruguay junto con la emisión de 10 millones de acciones ordinarias de Orosur deberán satisfacer plenamente todas las cantidades debidas.

La continuidad del proyecto minero depende de una inyección de capital que la compañía aun no logró concretar. En principio la empresa había pedido al gobierno un préstamo por US$ 20 millones para explotar un nuevo yacimiento que podría proporcionar una vida útil adicional de 2 a 4 años a la explotación. Incluso hubo negociaciones con el Banco República que no llegaron a buen puerto porque la empresa no presentó las garantías solicitadas.

También requiere de un permiso ambiental complejo. El nuevo yacimiento iría debajo de una vieja presa de relaves, es decir un lugar en donde se depositan los desechos del proceso que se realiza para obtener el oro. La iniciativa fue catalogada como de categoría C (impacto ambiental importante por la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama). La empresa sostiene que el potencial de reservas es de 70.000 onzas a una ley de dos gramos por tonelada, pero solo logró probar la existencia de 22.000 onzas.

El gobierno quiere tener más información sobre el potencial minero de la zona. Por eso en agosto pasado definió contratar un experto internacional para que analice y se expida acerca de cuánto oro y de qué calidad existiría en Minas de Corrales. Eso servirá para evaluar la factibilidad del nuevo proyecto que propone la firma canadiense.