Ministerio de Economía realizará tres emisiones de deuda en pesos en el mercado local

En el marco del calendario de emisiones del segundo semestre de año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé colocar deuda en el mercado doméstico por un monto base de US$ 531 millones.

Según explica el reporte elaborado por la Unidad de Gestión de Deuda del MEF divulgado este viernes, el gobierno continuará emitiendo Notas del Tesoro en unidades indexadas (UI), y en unidades previsionales (UP) denominadas en moneda local, e incorporará una nueva Nota del Tesoro denominada en pesos a tasa fija nominal (UYU).

La primera licitación de la nueva Nota del Tesoro (con vencimiento agosto 2025) está programada para el próximo 17 de agosto, y se incluyeron dos reaperturas: el 12 de octubre y el 7 de diciembre. El monto total establecido es de $ 4.050 millones.

Por otro lado, el reporte de deuda divulgado destaca que las tasas de interés promedio del stock de deuda se mantienen en mínimos históricos y continúan una tendencia descendente. Según se explica, al cierre del segundo trimestre de 2021, la tasa de interés promedio ponderado del portafolio en dólares se ubicó en 4,7% (por debajo de 4,8% registrado a finales del 2020).

Para el portafolio en moneda local, la tasa real promedio ponderada para las obligaciones indexadas a la inflación (incluyendo Notas del Tesoro y bonos globales) se situó en 3,5% (por debajo de 3,6% al cierre de 2020) y la tasa de interés promedio ponderada en pesos nominales se ubicó en 8,9%, por debajo del 9,6% al cierre del año pasado, según señaló el MEF.

Las necesidades de fondeo totales del gobierno central para 2021 se estimaron en US$ 4.931 millones, y las de 2022 se proyectan en US$ 3.691 millones.

Tomando en cuenta los recursos adicionales necesarios para mitigar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia, el endeudamiento neto proyectado para 2021 es de US$ 2.762 millones. Esto es el total de emisión de títulos de deuda pública y desembolsos de préstamos, deducidas las amortizaciones.

Esa cifra excede el tope legal establecido para este año de US$ 2.300 millones. Por ese motivo el 7 de julio de 2021, el Poder Ejecutivo invocó formalmente el uso de la cláusula de salvaguarda que permite un incremento adicional de hasta un 30% del tope legal autorizado en circunstancias extraordinarias. En este caso su activación amplia el techo en US$ 690 millones para el presente ejercicio hasta US$ 2.990 millones.