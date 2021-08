Mirá el adelanto de Vivir, la serie documental que Facundo Ponce de León estrenará en canal 12

Hace 17 años, Facundo Ponce de León condujo Vidas, un ciclo que canal 12 estrenó en 2004 y que se mantuvo al aire durante tres temporadas. Allí se repasaron historias de uruguayos de a pie, con los que la producción pasaba un día entero y que luego le abrían la puerta de sus universos a los televidentes. Ahora, Ponce de León –que actualmente es director del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica– regresa a la pantalla de ese mismo canal con Vivir, un ciclo que apuesta a retomar esas historias desde el presente.

Mueca Films, la productora que mantiene el conductor junto a su hermano Juan Ponce de León y con la que entre otras cosas produjeron los distintos ciclos de El Origen, es la encargada de gestar esta serie, que este miércoles presentó un nuevo adelanto.

"Los conocimos hace 17 años en Vidas, hoy los reencontramos en Vivir", dice el trailer, en el que se puede ver a Ponce de León encontrándose con los protagonistas del primer ciclo en imágenes de archivo, y luego en imágenes de la serie que los retoma y que se estrenará próximamente.

Muy pronto llega #VivirLaserie. Una nueva serie documental producida por #MuecaFilms que se podrá ver en la pantalla de @teledoce.



Hoy, 17 años después, Facundo vuelve a "Vidas" para revivir el ayer con la vista puesta en el mañana. pic.twitter.com/X4QcGKbP8v — Mueca Films (@MuecaFilms) August 18, 2021

Sobre Vivir, los Ponce de León hablaron hace algunas semanas en una entrevista con El Observador.

"Es sobre el paso del tiempo. También es un homenaje a la tele que ya no va a volver. En el rodaje nos dimos cuenta de lo que impactó el programa original en los protagonistas. No lo entendimos en ese momento, pero a muchos les estábamos cambiando la vida. Es probable que la televisión siga teniendo ese poder, pero seguro que con menos impacto. Homenajear esa influencia, en época de audiencias dispersas y vivos que no son, estaba en la génesis del proyecto", explicó Facundo.

"Primero decidimos que no podíamos volver a la casa de los protagonistas todo el día. Esa tele ya no existe más. Entonces pensamos en un teatro. Y luego viramos a la idea de que, si Facu los fue a visitar antes, ahora los recibe, como una especie de devolución de gentileza. Encontramos una casa en El Pinar, un lugar que tiene determinadas características y que nos permitía pasar todo el día allí", agregó su hermano Juan, que oficia como director y productor de la serie.