Mirá los nuevos retratos de Kate Middleton para celebrar su 40 cumpleaños

Nacida Catherine Middleton y apodada Kate, esta antigua estudiante de arte, plebeya, entró en la familia más observada del Reino Unido en 2011. Para muchos, la esposa del príncipe Guillermo, hijo mayor del heredero al trono, simboliza hoy el futuro de la monarquía.

De cabello castaño y aspecto siempre impecable, Kate cumple siempre con una sonrisa con sus compromisos oficiales, enviando una imagen de confianza en un momento difícil para una monarquía que no tiene más remedio que cerrar filas frente a los escándalos y divisiones varias.

Thank you for all of your very kind birthday wishes, and to Paolo and the National Portrait Gallery for these three special portraits. C



📸 Paolo Roversi pic.twitter.com/FDMn5raCnr