Mirtha Legrand: "Mi corazón me dice que debo votar a Macri"

La conductora argentina Mirtha Legrand, que hace algunas semanas tildó de "fracasado" al presidente Mauricio Macri, dijo este sábado que se arrepintió de la forma en la que se refirió al mandatario y que sigue siendo "fiel a Cambiemos". "El último fin de semana dije que era 'panquequera'. Quise hacer un chiste y me salió mal", reconoció la diva argentina al comienzo de La noche de Mirtha que se emite por Canal 13.

"Me han criticado tanto... Esta semana he sido vapuleada por todos lados. Mil perdones si ofendí a alguien, no lo quise hacer. No soy panquequera. Soy de un solo matiz, pensamiento y tengo una sola idea... Yo pienso con el cerebro y con el corazón. Y mi corazón me dice que debo votar a Macri, así que lo voy a votar con todo mi cariño y amor", dijo Legrand.

En el último programa de La noche de Mirtha, la conductora se declaró un "panqueque" y afirmó que invitaría al candidato kirchnerista Alberto Fernández. En ese programa, además, la conductora dijo que Macri había pasado de "triunfador" a "fracasado".

"Sigo siendo fiel a Cambiemos. Votaré a Macri, porque le tengo cariño, simpatía y creo que es lo mejor para nuestro país. A pesar de las críticas. Yo lo critico mucho. Lo critiqué, dije una palabra de la que me arrepentí, pero pienso que es lo mejor para nuestro país", reafirmó la diva.

En la mesa del sábado estuvo entre sus invitados la periodista María O'Donnell, quien le preguntó a Legrand si sus dichos sobre Macri habían tenido repercusiones a nivel del gobierno, luego de que trascendiera que existía malestar en la Casa Rosada por las declaraciones de la conductora.

"En absoluto", respondió Legrand. "No hubo ningún llamado de ninguna parte, de nadie", reafirmó. Además, dijo que hace "televisión en vivo" y, a veces, dice cosas de las cuales se arrepiente. "Yo apoyé mucho a este gobierno y siento que me han defraudado. Hice muchísimo para que ganaran. Aquí, desde esta mesa, sentada. Hice mucho para que ganara Macri", apuntó.

"He visto que las cosas no funcionaban y que avanzó el kirchnerismo, que vuelven otra vez...", reflexionó. En ese momento, Legrand fue interrumpida por el candidato a presidente por el Partido Justicialista, Roberto Lavagna. "Por eso, no nos tenemos que dejar atrapar entre elegir lo peor o lo malo", le dijo a la conductora, a lo que esta respondió: "Sí, bueno, pero las cosas están dadas así".

En las PASO de agosto, el candidato kirchnerista Alberto Fernández –acompañado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner– obtuvo 49,49% de los votos, seguido de Macri, con 32,94%, y de Lavagna, tercero con 8,1%.