Mirtha Legrand será operada la próxima semana: "Siempre apuesto a la vida"

La conductora argentina Mirtha Legrand será operada el próximo martes. Así lo confirmó a través de un comunicado en sus redes sociales donde informó que se le colocará un marcapasos.

"Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace tiempo”, escribió la argentina de 96 años.

La noticia se difundió este martes y a partir de los rumores decidió hacer público un comunicado en el que dio detalles de la intervención que se le hará en el Sanatorio Mater Dei. “Tomé la decisión junto con mi familia y mi equipo médico. Será una intervención ambulatoria la semana que viene”, puntualizó.

Además agradeció la preocupación por su estado de salud y la compañía de su familia, pero dejó claro que la intervención nada tiene que ver con el trabajo. “Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión”, agregó.

La actriz y comunicadora se encuentra en negociaciones contractuales con dos canales argentinos para el regreso de sus famosos almuerzos: El Trece y América. “Hasta que no esté cerrado, Nacho no me comunica nada”, dijo la diva en una rueda de prensa en la gala de la Asociación Conciencia.

Su nieto y productor, Ignacio Viale, se refirió a la intervención en su cuenta de Twitter y negó que la operación retrase su vuelta a la televisión. “Todo perfecto, todo programado y ambulatorio. La espera es porque no hay negociación que avanza con el canal del año pasado, no por esto”, escribió.

En 2021 "La Chiqui" ya había sido internada a causa de una obstrucción coronaria. En aquella ocasión, según un informe de su médico tratante, ingresó al sanatorio para hacerse estudios en el servicio de cardiología y dos horas después "se le realizó una cinecoronariografía encontrándose una obstrucción coronaria". Por ese motivo le colocaron dos stents.

Ahora Legrand envió un mensaje tranquilizador, aseguró que se trata de una intervención programada y cerró su comunicado con un mensaje: “¡Gracias! ¡Sigo apostando a la vida! Besos. Mirtha Legrand”.