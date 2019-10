Molestia de Los Teros por la sanción a Gattas: “Necesitamos que haya ecuanimidad”

Una sensación de rebeldía invadió el miércoles la jornada de Los Teros, la primera completa en Oita, sede del partido ante Australia el próximo sábado. El hecho de la día fue la sanción a Facundo Gattas, que recibió una sanción de tres semanas luego que el tribunal disciplinario de World Rugby entendiera que realizó un tackle peligroso en el partido ante Georgia.

Según pudo saber El Observador en base a fuentes del plantel, la sensación es de que la sanción es excesiva, ya que hubo jugadas mucho más peligrosas a lo largo del torneo que no fueron sancionadas.

Apuntan,por ejemplo, a un tackle a destiempo de Michael Hooper en el partido ante Gales, que solo se saldó con penal.

O una carga del inglés Piers Francis ante Will Holley en el partido ante EEUU, que tampoco mereció suspensión.

El tackle de Reece Hodge de Australia a Peceli Yato en el partido ante Fiji no mereció sanción en cancha, pese a que Yato debió salir por conmoción cerebral. Luego el tribunal le dio, de oficio, tres fechas, lo mismo que a Gattas.

En la audiencia de Gattas, que se realizó en Tokio, participaron por Uruguay el jugador y el team manager de Uruguay, Santiago Slinger. Y el principal argumento que trataron de defender es que se trata de una colisión accidental: básicamente, que Gattas no propone el contacto y que se lo encuentra. Y que si no se trata de una colisión accidental, como mínimo, no hay un tackle dominante sino pasivo, lo que haría más difícil de catalogarlo como juego sucio.

Para eso se basan en otra de las tomas de la televisión, en cámara rápida, donde se observa que Gattas también se lleva un fuerte golpe por el contacto, y que incluso luego se lleva otro golpe de un jugador georgiano.



Además, en la jugada el que hace el primer tackle es Manuel Leindekar. El ataque le llega al hombro interno de Gattas, que reacciona intentando tacklearlo al georgiano.

La decisión fue tomada por Jean-Noel Couraud (Francia), junto al ex entrenador internacional Frank Hadden (Escocia) y el ex árbitro internacional José Luis Rolandi (Argentina). Uruguay tiene 36 horas para apelar una vez comunicada por escrito la decisión, cosa que en la mañana del jueves japonés aún no había ocurrido.

El contacto de Gattas pareció más leve que varios otros en el torneo, pero ingresa dentro de un capítulo al que World Rugby le ha prestado mucha atención: los contactos en cuello y cabeza. La sanción mínima para ese tipo de infracciones es de seis semanas, aunque atendiendo el buen historial disciplinario de Gattas se le bajó a tres. De todos modos, la sanción le impide jugar los dos partidos que le quedan a Los Teros en la serie.

El DT Esteban Meneses salió a hablar del tema en conferencia de prensa este miércoles. “Seguimos sorprendidos por la suspensión. Carece de sentido en el contexto en que se ha dado, cuando hemos visto otras jugadas bastante peores, sin sanción. Es una situación que lamentamos profundamente, sobre todo por cómo se ha dado. Honestamente, no entendemos que consideren a ese tackle como "dominante". Fue un tackle hasta diría, débil. Si nuestro sistema defensivo considerara a esa acción como un "tackle dominante", nos meterían cien puntos en todos los partidos. Apoyamos todos los esfuerzos de World Rugby, sin embargo necesitamos que haya ecuanimidad en las decisiones que se toman".

"Tener a un primera línea menos nos afecta mucho, sobre todo porque uno cubre dos posiciones -pilar izquierdo y hooker- y tenemos a otro pilar lesionado. Lo malo es que la salida de Gattas realmente nos afecta para armar el equipo en los dos partidos que nos quedan contra Australia y Gales, agregó el entrenador.

El equipo entrenará el jueves por la mañana el Oita y luego se dará a conocer el XV inicial para Australia, el sábado a la hora 2.15 de la mañana (ESPN y Canal 10) En principio se esperan algunos cambios, sobre todo de los jugadores que acumulan más minutos.