Mónica Silva: “Hay un mal mensaje, yo no estoy renunciando a la federación”

Le quedaba un segundo año como presidenta de la Federación Rural (FR), pero decidió dejar el cargo, ¿cuál fue el motivo?

Hay un mal mensaje, yo no estoy renunciando a la federación. Los tiempos de la producción agropecuaria han cambiado, estamos empleando mucha tecnología, no es que miramos crecer las vacas y volvemos dentro de cuatro años y las subimos a un camión. Hay una escasez de mano de obra seria, eso hace que no podamos largar las empresas tanto tiempo, y eso me lleva a tener que atender lo mío. No digo que lo haya desatendido, pero la federación es demandante, lleva un tiempo importante y cuando me comprometo con algo cumplo. Le he explicado esto a los productores, lo han entendido y están de acuerdo conmigo.

¿Existen antecedentes de presidencias de un año?

Sí, desde que se inició la federación ha pasado. Hay muchos excelentes presidentes que han estado un año, empezando por el famoso Irureta Goyena o por Alejandro Victorica, que fueron las primeras figuras de la Federación Rural. Miguel Bidegain, por ejemplo, fue uno de los últimos presidentes que estuvo un año.

¿Cómo fue la experiencia en este año de presidencia?

Fue gratificante. La presidencia me tocó en un periodo muy especial, saliendo de la pandemia, los años anteriores fueron muy duros. Se ha trabajado y hay cosas que han salido y están en camino. Los tiempos del Estado no son los nuestros, son más difíciles. Hay un Ministerio de Ganadería que cambió la titularidad, un ministro que comenzó hace menos de un año y un proceso de adaptación. Pero (Fernando) Mattos es un ministro que nos ha escuchado, que está atento y presente. Él ha sido gremialista, es productor y conoce muy bien el sector. Las cosas están en camino y se van ejecutando demandas históricas. Aún falta tiempo, hay mucho por hacer y la federación tiene que seguir luchando, estar presente para trabajar desde Campo Unido.

¿Qué cosas la dejaron más contenta de su presidencia?

Que esté caminando el programa de combate a la bichera es una de las cosas. La federación es una continuación, vamos cambiando los nombres, pero lo importante es que la federación siga adelante. Apunté a trabajar en Campo Unido desde las diferencias, porque las gremiales no somos iguales, y eso se ha logrado. Esas son satisfacciones que tengo, así como el poder levantar el teléfono y quejarnos o apoyar y poder tener un diálogo, porque nos están escuchando; los anteriores tuvieron 15 años de no ser escuchados y eso es importante.

¿Cómo ve al gobierno con respecto al sector?

Veo a un gobierno atento. Los ingresos principales de divisas parten del agro y el gobierno está atento. Uruguay, en un trabajo de muchos años y no solo de este gobierno, ha trabajado muy bien en la calidad de la producción. Vendemos calidad y eso se está valorizando. La población del mundo, a raíz de la pandemia, valoriza más la salud y dentro de la salud está lo que producimos. El mundo demanda bienestar animal y acá lo vemos, los extranjeros lo ven y lo valoran. La agricultura ha podido mejorar los ingresos, con problemas de costos e insumos, pero con crecimiento en la demanda por los productos que exportamos. Hay varios temas para resolver, las cosas van avanzando pero estamos trabajando con nuestro Estado, tan lento, pesado y burocrático. La seguridad rural ha mejorado, pero todavía hay lugares en los que quedan cosas por hacer y el gran tema que seguimos discutiendo y al que no le encontramos arreglo es el de los perros. También hay muchas cosas pendientes en la sanidad del rodeo nacional, reconocemos que hay trabajo del ministerio, pero va lento y tenemos que acelerar el paso.

¿Qué se sabe del Plan de Erradicación de la Mosca de la Bichera?

Con la mosca de la bichera se dio un proceso. Hay veces en las que sentimos que se habla de un programa que estaba pronto para implementarse, pero no se ejecutó porque faltaban cosas que se están revisando. El ministro fue claro: el plan empieza a ejecutarse en julio del 2023, porque tiene que ir con los procesos biológicos de la mosca. Empezará por el sur porque tenemos la barrera del agua. En 2008 se hizo una prueba en Artigas y se probó si la mosca pasaba el Río Uruguay; en época de invierno el río está bárbaro, pero en verano se cruza en un rato, y ahí quedan dudas. Hay temas para seguir trabajando, hay que planear muy bien la barrera seca en el límite con Brasil y el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) está estudiando la edición gémica, que podría funcionar como barrera, porque la bichera no se erradica, vamos a tener que luchar siempre con la mosca, es imposible eliminarla.

¿Cómo ve hoy al sector?

Tenemos un año especial en la ganadería, con luces y sombras. Por suerte llovió, que era algo que nos tenía preocupados. El agua fue un alivio. Se está generando una situación buena en precio, pero tenemos todavía la competitividad y los costos han aumentado. Estamos saliendo de una pandemia con varias espadas de Damocles y teniendo una guerra que nos ha complicado terriblemente, porque hay problemas con los valores y con conseguir fertilizantes. Por otro lado para el sector lechero han aumentado los precios, pero también al estar faltando los mayores productores de trigo y otros granos, como Rusia y Ucrania, se ha complicado el mundo y los valores se desequilibran.

¿Qué se puede saber del congreso de la FR?

Se hará el 27 y 28 de mayo en Tacuarembó. Hay mucha ilusión, Tacuarembó está con muchas ganas de armar el congreso después de dos años que no se pudo hacer. Queremos tener la instancia de escuchar a los productores y tener un intercambio con los responsables de temas que preocupan. Cada federada tiene que presentar las ponencias, las problemáticas que tienen en el año, muchas vienen de largo tiempo y hay temas muy candentes. Habrá reunión de la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal (Conhasa) y de las comisiones departamentales de Salud Animal (las Codesas). Esperamos tener una buena asistencia, un intercambio bueno y que los productores puedan expresar sus demandas. La presencia del ministro de Ganadería está confirmada. Las elecciones serán el viernes 27, para dejar el sábado libre para las charlas y visitas.