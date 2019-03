Montevideo vuelve a estar en el radar de los programas de viajes internacionales

Uruguay atrae con cada vez mayor frecuencia a los extranjeros que recomiendan destinos turísticos. En los últimos tiempos distintos medios y figuras internacionales han recalado en Montevideo, la costa esteña y el resto del país para presentarlo como un destino que no tiene la popularidad masiva de otros, pero que gana visibilidad. Luego de los casos del fallecido Anthony Bourdain y el actor Norman Reedus, así como de textos del New York Times, ahora es el turno de Matt Landau, referente del turismo vacacional, que pasó por Montevideo en el marco de la segunda temporada de su serie web A sense of place.

Landau recorrió diez ciudades en esta temporada –entre ellas, además de la capital uruguaya, están Río de Janeiro, Lisboa y Budapest. En cada programa, Landau muestra la ciudad acompañado por un guía que, en el caso del episodio montevideano (que se estrena este jueves 14 a las 16 horas y puede verse en Youtube), es la galesa Karen Higgs.

Higgs es la responsable del portal Guru'guay, en el cual recopila sus experiencias como residente uruguaya desde hace 17 años, y en el que recomienda destinos y lugares para visitar desde la perspectiva del extranjero que se maravilla con propuestas que para un locatario no tienen nada llamativo. La galesa publicó dos guías turísticas y su amistad con Landau la puso en la lista de anfitriones. El visitante pasó una semana en Montevideo y sus alrededores en julio del año pasado, para demostrar que la ciudad puede ser un destino atractivo para el público europeo y estadounidense incluso fuera de la temporada veraniega.

"El sentido de comunidad que vi en Montevideo no lo encontré en ninguna otra parte", dijo Landau luego de su visita, según un comunicado de Higgs. El programa mostrará sus visitas a las bodegas Artesana, en Canelones, y Los Nadies, en el Prado; su conductor viajó a Florida para recorrer la estancia El Ceibo, mientras que en la ciudad fue al teatro El Galpón a ver a la murga La Trasnochada; participó también en una llamada de la comparsa La Melaza; visitó el Museo Andes 1972 sobre la tragedia de la cordillera, los restaurantes del Mercado del Puerto y la Ciudad Vieja Es Mercat, Sin pretensiones y La cabaña de Verónica, y los bares Montevideo Wine Experience y El Tartamudo.

Landau se suma a la lista de extranjeros encantados con Uruguay que se ha extendido en los últimos tiempos. Entre ellos están el chef Anthony Bourdain que pasó por Uruguay a fines de 2017, y en mayo de 2018 se emitió el episodio de su serie Parts Unknown en el que recorría Montevideo, Punta del Este y La Barra. En su visita calificó a Uruguay como un país "menospreciado pero encantador", y "la joya oculta de Sudamérica".

En enero de 2019, el diario estadounidense The New York Times dijo que Uruguay tiene “una vibra que es como Xanax para el alma”, destacó la diversidad de opciones que ofrece el país, y lo señaló como un destino barato para el visitante estadounidense.

En febrero, el actor Norman Reedus recorrió el territorio nacional en su faceta de conductor del programa de viajes Ride with Norman Reedus, en el que el protagonista de la serie The Walking Dead viaja con un acompañante por distintos puntos del planeta.

También, en los últimos años, recorrieron Uruguay con cámara en mano los vecinos argentinos Narda Lepes junto a Deborah de Corral e Iván de Pineda.