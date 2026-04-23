La confesión de Charly Sosa sobre la razón por la que no se corta el pelo: "Si fuera por mí, me lo corto acá"

Es uno de los looks más icónicos (y duraderos) de la música tropical uruguaya. Incluso antes de que Mayonesa se convirtiera en el hit global que es hoy, el pelo largo de Charly Sosa pasó a ser un distintivo indivisible de su figura. Y el paso de los años no ha propiciado cambios en esa cabellera, aunque hay una explicación y el cantante la confesó esta semana en la televisión uruguaya.

Este martes, en el programa Ahora caigo que conduce Gustaf en Canal 4, Sosa contó qué hay detrás de su clásico peinado, y la razón por la que nunca se lo cortó.

El intercambio empezó cuando Gustaf le preguntó si alguna vez, por motivos laborales, le habían pedido que se cortara el pelo. Sosa cambió el sentido de la pregunta con su respuesta: confesó que ninguna producción se lo permitió nunca.

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" Cuando fui a firmar mi primer contrato en España me reuní con un empresario y le dije que quería cambiar la ropa, las canciones, el estilo y que me iba a cortar el pelo. Él agarró el contrato y empezó a guardarlo en un cajón ".

"El tipo me dice hostia, tío, te cortás el pelo y no te conoce ni tu madre. En aquel momento no había redes sociales ni YouTube, lo único era MTV. Y la imagen que se conocía de mí por Mayonesa era la del cantante de pelo largo, con la raya al medio. Tenía que aparecer siempre de la misma forma", confesó.

Sosa agregó que en ese momento pensó que con el tiempo podría cambiar de look, pero que el regreso de las fiestas en las que se evoca de forma nostálgica la mejor época de su carrera como solista lo obligaron a mantener su corte al punto de que es parte de sus cláusulas contractuales.

"No me pasa solo a mí", contó, y mencionó los casos de los cantantes de La Bomba y de El Símbolo, entre otros. "Todos tenemos que caer idénticos a como estábamos en el momento de apogeo de esas canciones. Muchos colegas de la música tropical se han ido cortando el pelo o se les cayó, pero por suerte a mí todavía no. Pero si fuera por mí, me lo cortaría acá", sumó, a lo que Gustaf broméo con llevar una podadora al escenario y raparlo.

"No, ¡que me quedo sin laburo!", contestó el cantante entre risas.