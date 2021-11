Montevideo ya vibra la Sudamericana con las llegadas de Bragantino y Paranaense

Uruguay y sobre todo, Montevideo, ya viven lo que será la final de la Copa Sudamericana del próximo sábado 20 a la hora 17 en el Estadio Centenario entre Bragantino y Athletico Paranaense, ambos de Brasil.

Ya este miércoles al mediodía arribó a Montevideo el primero de los dos finalistas, Bragantino, con la presencia del volante uruguayo ex Nacional, Emiliano Martínez.

Este equipo continuará sus entrenamientos a partir de este jueves en el Complejo de Montevideo City Torque, el cual fue elegido por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para que pueda practicar allí.

Cabe recordar que ese predio fue inaugurado el año pasado por el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, en una visita fugaz que tuvo por Montevideo.

Por su parte, Athletico Paranaense, el verdugo de Peñarol en las semifinales, entrenará en el Parque Franzini.

David Terans con Athletico Paranaense

El equipo en el que es titular el uruguayo David Terans, también llegó este miércoles a la capital uruguaya.

📍 Já estamos no hotel onde ficaremos concentrados para a decisão. Daqui, sairemos apenas para cumprir a agenda de treinamentos e para a grande final.#Athletico #PorMaisEssaTaça pic.twitter.com/zMETafgDKc — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 17, 2021

Desde abril de este año, la Secretaría Nacional del Deporte trabaja mancomunadamente con la AUF y con Conmebol para organizar no solo esta final, sino también la de la Copa Libertadores femenina que se jugará este domingo en el Gran Parque Central, y la de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras el próximo sábado 27.

Según pudo saber Referí, la hotelería de Montevideo ha tenido una demanda muy importante en los últimos días justamente por estas tres finales.

Hasta el momento se han vendido 20 mil entradas para el partido del sábado que dirigirá Andrés Matonte.

Cabe recordar que, como informó Referí, los precios fijados por Conmebol para la final de la Sudamericana tienen un costo de US$ 100 para la Tribuna Ámsterdam (hinchas de Athletico Paranaense), US$ 100 para la Tribuna Colombes (Bragantino), US$ 150 para la Platea Olímpica, US$ 200 para la Tribuna Olímpica y US$ 400 para la Tribuna América.

Emiliano Martínez con Bragantino

La venta de los sectores específicos de cada finalista son gestionados directamente por los clubes con sus hinchadas. Cada hinchada tiene horarios específicos para acceder a la plataforma y realizar la compra del ticket del sector de su club.

Andrés Cunha, quien estaba designado para ser el árbitro VAR, luego de la suspensión que sufrió por parte de la Conmebol por tiempo indeterminado este miércoles junto a Esteban Ostojich debido a que no vio un codazo de Nicolás Otamendi a Raphinha, en el empate entre Argentina y Brasil, 0-0 por Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, no estará y su lugar lo ocupará Leodán González.

La fun fest

Para la final de la Sudamericana, se habilitará desde este jueves la “Embajada del hincha” que funcionará desde la hora 12 en Punta Brava, en el faro de Punta Carretas.

Allí habrá shows en vivo, lugares para poder comer, premios e invitados especiales. Lo mismo sucederá en la jornada del viernes, en la que además se sumará una charla con Sebastián Abreu. La entrada será gratuita.