El codazo de Otamendi que Cunha no vio y que Ostojich revisó en el VAR, pero no le advirtió al árbitro

Cuando se jugaban 34 minutos del primer tiempo del partido entre Argentina y Brasil en San Juan por las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Catar 2022, se produjo una jugada que levantó polvareda.

El zaguero argentino Nicolás Otamendi golpeó claramente con un codazo en el rosto al brasileño Raphinha y el árbitro uruguayo Andrés Cunha no lo percibió.

En tanto, el uruguayo Esteban Ostojich, a cargo del VAR en este partido, revisó la jugada, pero entendió que no era para llamarlo.

Toda la prensa argentina y brasileña concordó en que Otamendi debería haber sido expulsado por ese codazo.

Cunha no lo vio y no solo no lo expulsó, sino que tampoco le mostró tarjeta amarilla.

Raphinha fue atendido fuera de la cancha y terminó con un algodón en la boca.

Aquí se puede apreciar la jugada: