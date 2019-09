Montiel dijo que Menéndez se enteró de confesión de Gavazzo por Manini

El exsubsecretario de Defensa, Daniel Montiel, cree que el entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, le comunicó al exministro de Defensa, Jorge Menéndez, sobre las confesiones de José Nino Gavazzo el día que le fue a entregar el expediente con el fallo (14 de febrero) y no antes.

Así lo declaró ante el fiscal Rodrigo Morosoli el 8 de mayo en el marco de la investigación por la presunta omisión de denuncia de autoridades civiles y militares tras las confesiones de Gavazzo y Jorge Silveira en un Tribunal de Honor.

La declaración de Montiel se contradice con el relato que Morosoli reconstruyó, en el que asegura que Menéndez se enteró sobre las confesiones de Gavazzo y Silveira luego que su asesor Alfredo Maeso le enviara un correo electrónico, el 15 de febrero, en el que advertía sobre los violaciones de Derechos Humanos narrada por los represores.

Montiel infirió que Manini Ríos había informado a Menéndez sobre la confesión de Gavazzo de haber tirado a Roberto Gomensoro al río Negro en marzo de 1973, luego de una conversación que tuvo con el entonces ministro los días posteriores al 14 de febrero.

Según el audio de la comparecencia de Montiel al que accedió El Observador, Morosoli le preguntó al exjerarco: “Cuando el 14 de febrero el entonces comandante Manini Ríos se presenta en el despacho del ministro, presenta el expediente, los fallos y sus consideraciones personales sobre la necesidad de homologar dichos fallos: ¿No verbalizó o no hizo hincapié o no llamó la atención al ministro sobre contenido del expediente?”

Y Montiel respondió: “Le dice, obviamente, porque lo trae en el fallo. Le dice que está el tema Gomensoro. Eso es lo que yo interpreto de aquella charla que le dije al principio que tuve con el ministro cuando él me dice: ‘Mirá vino el comandante, me trajo los fallos, acá esta el tema Gomensoro, realmente es impresentable esto, me siento mal del estómago por lo que estoy viendo o leyendo’. Sin lugar a dudas en el diálogo le tiene que haber dicho esto tal”.

Luego Morosoli aclaró: “Me refiero a las confesiones de Gavazzo en cuanto a transportar el cuerpo, llevarlo al lago, las consideraciones sobre Gelman…”

Tras lo cual Montiel volvió a insistir: “El 14 de febrero yo presumo de que sí, de que el comandante Manini le anuncia eso a Menéndez, sí. Lo que quiero decir es que no se lo dice antes del 14 de febrero, que es la pregunta que yo le hice al ministro”.

Sin que se lo preguntaran, Montiel dijo en la audiencia que le consultó a Menéndez si en algún momento “por parte del mando (Manini Ríos) había recibido de forma verbal -o de algún modo- que había este tipo de novedad en el expediente”. La supuesta respuesta de Menéndez fue que nunca había recibido ninguna información de ese estilo. “No, nunca tuve nada hasta que me llega el fallo”, cuenta Montiel que le dijo Menéndez.