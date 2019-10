Moreira negó acoso, corrupción y que vaya a renunciar a la Intendencia

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, afirmó en una conferencia de prensa que la conversación con una edila nacionalista en la que ofreció renovar una pasantía a cambio de un favor sexual ocurrió en ese tono porque tuvo una "relación sentimental" con la mujer. Consultado por los periodistas, el jerarca negó que se trate de un caso de acoso, ni de corrupción y también declinó que vaya a renunciar a la comuna.

En los audios que se viralizaron este viernes en redes sociales y cuya veracidad El Observador confirmó con fuentes políticas y sindicales, Moreira prometía a una mujer renovar una pasantía a cambio de un favor sexual.

"Este audio yo no sé cuando se grabó. Seguramente es de meses atrás y se hacen públicos a un mes de las elecciones, con un fin claramente político", expresó Moreira en una conferencia de prensa en la que se hizo presente junto con sus dos hijos.

El jerarca negó que haya existido un caso de acoso ni de corrupción y sostuvo que no renunciará a la Intendencia de Colonia. "Acá lo que no hubo jamás fue una suerte de acoso porque nunca en mi vida lo he practicado"

Con respecto a la decisión de Jorge Larrañaga de desvincularlo del sector Alianza Nacional, Moreira dijo que le "dolió profundamente" porque no escuchó sus "aclaraciones" a la opinión pública.

Moreira resaltó que su administración en Colonia es "transparente y correcta" y destacó que hace "cuatro años consecutivos" tiene superávit en la Intendencia.

La mujer cuya voz aparece en el audio –ligeramente distorsionada– es una edila del Partido Nacional que llama al intendente para pedirle renovar una pasantía. Ante el pedido, el intendente primero se excusa pero luego afirma: "Salvo que me vengas a convencer a mí, personalmente".

"Ay, qué bandido. No perdés oportunidad", le dice la mujer. Y el intendente responde: "No, no. Por supuesto que no". La conversación del primer audio termina con la afirmación de que ambos se encontrarían en la noche. En un segundo audio, el intendente explicita, con propuestas soeces, que quiere mantener relaciones sexuales con la mujer.