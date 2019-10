Moreira tiró el piano por la ventana

Las bombas Gran Slam, de 10 toneladas, y las Tallboy y Blockbuster (revienta manzanas), de hasta 5.400 kilos, fueron lo más grande que los británicos lograron meter en un bombardero Lancaster y lanzar sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

Su poder destructivo era casi tan grande como el de las conversaciones telefónicas que el intendente de Colonia, Carlos Moreira, mantuvo con una edila de su partido, y que fueron divulgadas el viernes 18.

El principal líder de Colonia durante treinta años puso de manifiesto el más crudo y desolador realismo político; por lo que dijo y por cómo lo dijo: una muy graciosa oferta del dinero de los contribuyentes a cambio de sexo y lealtad política. Ocurre también en el Estado y en muchas Intendencias, aunque en general con más garbo. Pero Moreira, un viejo zorro de 72 años, bajó la guardia y entró solito en la trampa, atado de pies y manos, con la confianza de un estraperlista ante una antigua clienta. Demasiados años en el poder.

El efecto blockbuster fue tan ancho y profundo que, a nueve días de unas elecciones muy parejas, la suerte política del país pareció detenerse en el aire, y luego caer con el estrépito de un piano arrojado por una ventana.

El viejo partido con cuerpo de león y cabeza de burro, al decir de Ambrosio Velazco hace siglo y medio, otra vez parecía patinar en la llegada.

De inmediato la moral de los frenteamplistas se fue a las nubes, en tanto la de los blancos cayó en picada. Habrá que ver ahora si las encuestas detectan los movimientos sísmicos.

Los intendentes del Partido Nacional, que a veces se muestran como señoritos caprichosos, pueden ser aliados objetivos del Frente Amplio, como antes lo fueron del Partido Colorado. No es necesario remontarse hasta el Nano Pérez en 1950 para demostrarlo. Pero, en realidad, los aciertos y los desaciertos involucran a intendentes de los tres partidos principales.

Los gobiernos municipales son muy diferentes entre sí. Hay casos notorios de cierta buena administración de largo plazo, como Durazno, Lavalleja, Canelones, Rocha o la propia Colonia, y extremos muy deficitarios, como Salto, Cerro Largo, Paysandú o San José.

A la vez, algunos departamentos han aumentado mucho el número de funcionarios (Rivera, Cerro Largo, San José, Paysandú y hasta Montevideo), en tanto otros lo han reducido (Lavalleja, Durazno y Canelones).

Y luego está la evaluación de la calidad de la gestión, mucho más discutible; y el porcentaje del presupuesto destinado a inversión, con San José y Durazno a la cabeza.

Pero Moreira mostró de la forma más violentamente impúdica lo que muchos saben y no pueden probar, o no se atreven a decir. Él confirmó todos los prejuicios: la peor cara que muchas personas ven de la actividad política; una actividad —un sistema— que necesita desesperadamente levantarse ante la consideración del público, porque la desilusión es cada vez más grande, y porque aún no se conoce una alternativa mejor, salvo una estúpida borrachera autoritaria, de izquierda o derecha.