MSP apelará amparo a dos mujeres que pidieron no hisoparse para ingresar al país

El Ministerio de Salud Pública (MSP) también apelará el fallo judicial que lo ordena a no exigir a dos mujeres que presenten un PCR al ingresar al Uruguay, según informó radio Sarandí y confirmó a El Observador el ministro de Salud, Daniel Salinas.

El beneficio le fue otorgado a estas mujeres este jueves luego de que presentaran, a través del abogado Hoenir Sarthou, un recurso de amparo al juez subrogante de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Recarey, quien ordenó el mismo día la suspensión de la vacunación contra el coronavirus en menores de 13 años. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció en conferencia de prensa este jueves que el gobierno apelará ese fallo.

Recarey entendió que el MSP viola el principio de igualdad al exigirles a las implicadas un test de covid-19 para ingresar al país únicamente porque no están vacunadas contra el virus.

"El no-vacunado no atenta contra la salud pública. No viola leyes. Sólo ostenta un pensamiento diferente al de un gobierno concreto. Por lo demás, y más allá del plano estrictamente jurídico, no caben tampoco argumentos de supuesta prudencia que justifiquen el accionar impugando en este amparo", indicó el juez en el fallo al que accedió El Observador.

Por esto, en la sentencia se obliga al MSP a abstenerse de cualquier trato que "exponga la situación sanitaria de las demandantes o les imponga un trato diferencial para su salida y/o retorno a la República Oriental del Uruguay por su condición de no vacunadas contra el covid-19".