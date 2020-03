MSP dispuso "autoaislamiento" para quienes regresen de zonas afectadas por coronavirus

La dirección general de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso a partir de este viernes el "autoaislamiento" para todas las personas que regresen a Uruguay desde países donde hay una circulación sostenida de coronavirus, según informó a El Observador el titular de esa dirección, Miguel Asqueta. Estas zonas afectadas, que es donde se encuentra el 90% de los casos de coronavirus en el mundo, se resumen en cuatro países: Italia, China, Corea del Sur e Irán.

La medida también está dirigida a personas que estuvieron en contacto con una persona que fue portadora de esta pandemia, aunque haya sido en otro país que no tenga una transmisión fuerte del virus. "Aunque no tenga síntomas, que se cuide, que se quede en su domicilio, hasta que se cumplan 14 días del contacto", sostuvo Asqueta.

Desde la cartera aseguran que aquellas personas que lleguen a Uruguay provenientes de España pueden continuar con su vida normal. Sin embargo, aconsejan el aislamiento domiciliario a estas personas si en los 14 días posteriores registran síntomas respiratorios.

Si el pasajero llega a Uruguay con síntomas, e ingresa tanto por el aeropuerto de Carrasco como por los puertos de Montevideo y Nueva Palmira el personal está preparado para dirigirlo a los servicios médicos propios de estos lugares. Una vez allí, el profesional aplicará el mismo plan de acción que tienen las mutualistas. Se lo interroga, se le realiza la muestra (un exudado de garganta y nariz) y se notifica al ministerio.

Leonardo Carreño

Hasta el momento, los ocho casos sospechosos que estuvieron bajo consideración del laboratorio del MSP provienen de personas que regresaron de un viaje por el norte de Italia. Esta realidad afirma lo que desde la cartera dan como un hecho: si el virus entra a Uruguay es probable que lo haga por el aeropuerto de Carrasco.

“No va a ingresar por la frontera con Brasil, porque ahí no hay circulación sostenida del virus. No va a ingresar por las lanchas que vienen de Buenos Aires o Carmelo, no va ingresar por los puentes porque Argentina tampoco tiene circulación sostenida de virus. Va a ingresar por el aeropuerto de Carrasco. Prácticamente no hay otra posibilidad”, expresó Asqueta en rueda de prensa este miércoles.

De todas formas, el ministro de Salud, Daniel Salinas, está dialogando con su par de Defensa, Javier García, para que en aproximadamente 48 horas personal del Ejército se dirija a las fronteras para "reforzar la comunicación", según informaron a El Observador fuentes del ministerio. La idea es que los soldados sean la primera persona que se acerque a quien esté ingresando al país para entregarle folletería y notificarle sobre los cuidados correspondientes. Esta medida que el ministro quiere impulsar se debe a que en la secretaría han constatado la necesidad de "un cara a cara más intenso" en las fronteras.

Todo esto forma parte de una actualización del protocolo establecido por la cartera para evitar, en la medida de las posibilidades, que la enfermedad llegue al país y se propague.

Pero el trabajo en conjunto de Salud Pública con Defensa para el combate de esta enfermedad no es nuevo. Previendo el efecto que la enfermedad puede generar en la población, la cartera liderada por Javier García resolvió producir por sus propios medios mascarillas comunes que cubren la boca y la nariz y que evitan que el virus se propague. Esta decisión fue comunicada a las autoridades de la salud por el director de sanidad de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Rombys, durante una reunión que mantuvieron este martes.

"Va a haber una producción propia para los centros sanitarios a muy bajo costo. Apelamos a que la población no se enloquezca con este tema", dijo Asqueta en rueda de prensa el miércoles. "La gente está comprando por las dudas y eso es muy mala cosa. Ya ocurrió con la gripe H1N1 que hubo deficiencia de stock", agregó.

Población envejecida

Asqueta también dijo que "preocupa mucho" la situación demográfica de Uruguay en relación a la enfermedad. Uruguay tiene el índice de envejecimiento más alto de la región y alrededor de unos 700 mil uruguayos son mayores de 60 años, la franja etaria que se ve más comprometida con la pandemia.

Según un informe de la Comisión Nacional de Salud china que consignó Infobae, alrededor del 80% de los fallecidos son personas de 60 años o más. Y el 75% tenían enfermedades previas. La tasa de mortalidad, en tanto, se mantiene en el 2,1% de los que fueron diagnosticados.

A su vez, el jerarca demostró preocupación por un asunto que, según dijo, recibe "principalísima" atención en las reuniones de coordinación del ministerio: en varios puntos del interior del país no hay atención médica domiciliaria. "Hay carencias enormes sobre todo en prestadores de ASSE", señaló Asqueta.

En cuanto a las camas hospitalarias, el último dato que el Banco Mundial registra de Uruguay es de 2014 y registra que, cada 1.000 habitantes, hay casi tres camas (2,8). Sin embargo, desde el ministerio están realizando un nuevo relevamiento para poder tener un número más ajustado a la realidad actual. A su vez, se le solicitó a la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva que evaluara cuáles serían las necesidades de cama ante una eventual situación de contagio masivo en el país.

Según informó Salinas en conferencia de prensa este miércoles, desde Salud Pública se le pidió al Ministerio de Economía que determine "cual es la mejor manera de financiar los apoyos necesarios de cada prestador, sea público o privado, para reforzar la capacidad de camas y respiradores".

Además contó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionó un software para el manejo, en tiempo real, de la disponibilidad de camas en cualquier departamento de país.