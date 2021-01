MSP prepara sistema para internar pacientes en cualquier CTI en caso de desborde

El 20 de febrero es la fecha que la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) prevé como el día en el que la ocupación de camas de cuidados intensivos llegue al 80% en todo el país si la tendencia de contagios por covid-19 de las últimas dos semanas se mantiene.

El número no deja casi margen para alcanzar la saturación del sistema, que podría ocurrir en marzo y que se da a partir del 85% de camas, una medida histórica que usan los intensivistas para valorar el nivel de ocupación.

Es que la saturación de los CTI no se considera cuando está el 100% de las camas ocupadas porque cuando hay una cama libre no queda inmediatamente disponible pese a que el paciente se haya ido de alta. "Hay que desinfectar el área, cambiar todo el material de la cama, desinfectar el equipamiento, hacer chequeos bacteriológicos. Eso en el caso de un covid-19 lleva varias horas en las que la cama está libre pero no disponible", explicó el presidente de la SUMI, Julio Pontet a El Observador.

El intensivista explicó que según las proyecciones realizadas en este momento de la pandemia y considerando el ritmo de crecimiento actual la ocupación de camas de CTI por covid-19 "tiene que bajar porque sino antes de marzo" el sistema va "a quedar saturado", dijo. "Son estimaciones, ojalá que me equivoque", apuntó.

El mensaje que transmiten desde la SUMI es que los contagios y los ingresos a CTI tienen que bajar en los próximos días para no alcanzar el colapso de los cuidados intensivos, sin embargo, desde el gobierno ya están trabajando en ese posible escenario.

En este sentido, el Ministerio de Salud Pública (MSP) prepara un sistema informático que permita visualizar las camas de cuidados intensivos de todo el país y, en caso de una ocupación total en su prestador, asignar a los pacientes que requieran internación a cualquier otra institución, independientemente de que sean afiliados o usuarios de ese centro de salud. "La idea es que sea un mecanismo en el que se deriven los pacientes a los instituciones con capacidad más ociosa", explicó Pontet.

La SUMI se reunió este jueves con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para avanzar sobre esta implementación y este viernes las reuniones continuarán con el comité de crisis de la cartera. Pontet explicó a El Observador que la implementación del sistema "no es sencilla porque es algo que nunca existió". "No solamente es complejo tener la información en tiempo real, porque hay 52 unidades de CTI en todo el país, sino que también es complejo tomar decisiones en tiempo real", advirtió.

Hasta ahora, si un prestador se queda sin camas de CTI disponibles puede derivar al paciente a otro centro, aunque eso depende de los acuerdos que haya entre las instituciones, de la misma forma que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y algunos prestadores que no tienen salas de internación alquilan camas de prestadores privados.

Sin embargo, el sistema informático que centralizará las camas de CTI se desarrolla en un contexto de una posible saturación del sistema a raíz de la pandemia y de forma institucional a través del MSP que será quien regulará su implementación, contó el presidente de la SUMI.

El sistema informático que creará el MSP también permitirá ver la disponibilidad del personal de salud capacitado para trabajar en las salas de cuidados intensivos. El plan es que el programa pueda tanto administrar la disponibilidad de infraestructura como de recursos humanos. En este sentido, el programa funcionará como una base de datos para saber a quién recurrir en caso de que sea necesario.

"Si tenemos que convocar a un cardiólogo o a un anestesista para hacer CTI, que sea en un sistema ordenado y no sea caótico. Que no sea que falte gente y entonces recurrimos a que alguien nos de una mano, sino que sea organizado", señaló Pontet.