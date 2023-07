Tony Bennett, el cantante de quien Sinatra dijo era "el mejor en el mundo del espectáculo"

El legendario cantante estadounidense Tony Bennett falleció a los 96 años.

Bennett era conocido por temas como The Way You Look Tonight, Body and Soul y I Left My Heart in San Francisco.

El cantante colaboró con estrellas tan diversas como Lady Gaga, Aretha Franklin, Amy Winehouse o Frank Sinatra, quien lo llamó “el mejor cantante en el mundo del espectáculo".

Durante su carrera que se extendió durante ocho décadas, Bennett vendió millones de discos y ganó 20 Grammys, incluyendo uno por toda su trayectoria.

Su muerte fue confirmada por su publicista, Sylvia Weiner, en un comunicado.

Weiner informó que Bennett falleció en Nueva York, su ciudad natal. No indicó una causa específica de su deceso, pero el cantante había sido diagnosticado con Alzheimer en 2016.

Getty Images Tony Bennett y Lady Gaga.

El cantante Paul Young le rindió tributo en Twitter, diciendo: “Ahhh, RIP Tony Bennett, verdaderamente uno de los grandes. Un cantante increíble en vivo, lo vi muchas veces”.

El actor George Takei publicó: “Tony Bennett fue el último en su tipo, un maestro de las canciones estadounidenses”.

“Puede que se haya dejado su corazón en San Francisco, pero se ganó todos nuestros corazones, desde Sinatra hasta Lady Gaga. Descansa en paz, y cántanos ahora desde las estrellas, Tony”.

El músico Nile Rogers añadió: “Mis más sentidas condolencias a la familia y amigos de Tony Bennett”.

Carrera

Nacido como Anthony Dominick Benedetto en una familia de inmigrantes italianos, Bennett tenía apenas 10 años cuando murió su padre, un hecho que dejó a la familia en la pobreza.

De adolescente se convirtió en mesero cantante antes de inscribirse en la Escuela de Arte Industrial de Nueva York para estudiar música y pintura.

Bennett fue reclutado por el ejército de EE.UU. en 1944 para luchar en Francia y Alemania hacia el final de la II Guerra Mundial.

“Es un asesinato legalizado”, dijo respecto a dicha experiencia que lo dejó marcado, en una entrevista con el periódico británico The Guardian en 2013.

Después de regresar a su país, continuó con su carrera de cantante –primero bajo el nombre de Joe Bari- y el éxito le llegó en 1951 con la canción Because of You, que le dio su primer número uno.

Bennett pronto se volvió un ícono de las adolescente, lanzando su primer álbum en 1952.

Figuró en las listas de éxitos en EE.UU. en cada década posterior de su vida, con hits como Blue Velvet y Rags to Riches.

El cantante se ganó la reputación por hacer temas atemporales y, más tarde, canciones para espectáculos y grandes bandas.

Su versión de 1962 de una canción de la década anterior, I left My Heart in San Francisco, lo convirtió en una estrella aún más grande, y le valió dos Grammys.

Sin embargo, con la llegada de los Beatles y los Rolling Stones a EE.UU., su relevancia comenzó a desvanecerse.

A ello le siguieron problemas personales, incluidos el final de dos matrimonios y problemas con las drogas.

De todos modos siguió cantando, y grabó dos discos con el pianista Bill Evans.

Giro

Luego de contratar a su hijo Danny como manager y volver a reunirse con su pianista y director musical Ralph Sharon, su suerte dio un vuelco.

Su álbum de 1986, The Art of Excellence, le dio un nuevo impulso a su carrera, regresando de las Vegas a Nueva York.

Getty Images Bennett y Sinatra en 1980.

A esto le siguió Perfectly Frank, un tributo a su héroe musical, Sinatra, que encabezó la lista de éxitos, antes de que su sesión para MTV Unplugged le diera a Bennett el Grammy al álbum del año.

Bennett disfrutó de una nueva ola de éxitos en las décadas de 1980 y 1990, cuando le llovieron más premios Grammy, ya en sus 60 años.

En una entrevista con el periódico británico The Independent en 2008, Bennett dijo que no se había soprendido por su nuevo éxito.

“La buena música es buena música”, dijo. “No me preocupa si quien me escucha es viejo o joven. De hecho, no me interesan los jóvenes en absoluto”.

“Me interesa la edad (madura). La gente aprende a vivir adecuadamente cuando tiene cierta edad, ¿sabes? Duke Ellington me dijo una vez que se sentía realmente ofendido con la palabra categoría”.

“La música no tiene categoría, es buena o no lo es, y yo canto buenas canciones, grandes canciones, escritas por los mejores compositores de canciones. Es ese tipo de calidad lo que las hace durar. Créeme, la gente va a cantar esas canciones para siempre”.

Colaboraciones

Getty Images Bennett junto a Amy Winehouse.

Colaboró con numerosos artistas jóvenes -que lo adoraban- incluyendo a Amy Winehouse, Queen Latifah y Diana Krall, así como Paul McCartney, Elton John y George Michael en el álbum de 2006 Duets: An American Classic.

En 2014, su álbum con Lady Gaga Cheek to Cheek lo convirtió en el cantante vivo de más edad en alcanzar el primer puesto de las listas en EE.UU., rompiendo su propio récord.

Cuatro años después de que le diagnosticaran Alzheimer, Bennett hizo su actuación final junto a Lady Gaga.

“La vida es un regalo, incluso con Alzheimer”, escribió en ese momento en las redes sociales.

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.