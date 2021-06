Muertos, huelgas, abandonos, dopajes: las dificultosas participaciones de Uruguay en las cinco Copas que organizó Brasil

Desde que comenzó a disputarse la Copa América en 1916 -en aquel momento, se le llamaba Campeonato Sudamericano-, Brasil fue anfitrión en cinco oportunidades. ¿Cómo le fue a lo largo de la historia a la selección uruguaya cuando el certamen se disputó en ese país?

Como sucede con Uruguay, cada vez que Brasil fue local esas cinco veces, obtuvo el título.

La primera vez que los brasileños fueron locales, fue en 1919. Se iba a disputar en 1918, pero la epidemia de gripe española de entonces, llevó a que se disputara un año después. Ahora, una nueva pandemia hace que el certamen cambie de país y que se dispute nuevamente en suelo norteño.

En aquel 1919, a diferencia de esta Copa América 2021, el torneo se disputó solo en una ciudad: Rio de Janeiro.

Roberto Chery, el arquero de la selección uruguaya fallecido en la Copa de 1919

La celeste debutó ganándole 3-2 a Argentina con goles de Carlos Scarone, Héctor Scarone e Isabelino Gradín. Para el segundo encuentro, ante Chile, el 17 de mayo, salió del arco el eterno Cayetano Saporiti -quien había ganado las Copas de 1916 y 1917- y jugó Roberto Chery.

En pleno partido que Uruguay ganó 2-0, el arquero realizó un esfuerzo desmedido en una atajada notable para salvar su arco. Pese al dolor, siguió jugando hasta el final. Al llegar al hotel, hubo que llevarlo al hospital porque no podía más del dolor. Tenía un estrangulamiento de una hernia.

Uruguay siguió jugando el torneo y el 26 de mayo, le ganaba 2-0 al anfitrión con goles de Gradín y Carlos Scarone, pero Brasil lo empató. Por eso fueron a la final tres días después. Terminaron 0-0 y fueron a un alargue de 30 minutos. Seguían 0-0 y fueron a otro alargue de 30 minutos más, y al minuto 122, el goleador Friedenreich le dio la victoria y el título a Brasil. Era el primer título de los norteños y Uruguay, que venía de ser bicampeón, fue vicecampeón por primera vez.

Un día después de aquella final, 13 días desde que se produjo su lesión, Chery fue operado y falleció. Fue el único jugador que murió por defender a la selección uruguaya en toda su historia.

Argentina jugó con la casaca celeste de Uruguay el encuentro contra Brasil en honor al fallecido Roberto Chery

A los pocos días estaba pautado un partido entre Uruguay y Brasil por la Copa Río Branco, pero debido a esto, los celestes desistieron de jugarla.

Brasil jugó con la camiseta de Peñarol el partido en honor a Chery

Entonces, se organizó de apuro un partido entre los dueños de casa y Argentina y se puso en juego la “Copa Roberto Chery”. Los argentinos jugaron con la camiseta celeste en honor a Uruguay, en tanto que los brasileños lo hicieron con la de Peñarol, el equipo al que defendía Chery. Terminaron 3-3.

Escándalo en la Copa de 1922

Tres años después, Brasil volvió a ser sede y una vez más se disputó en el Estadio Laranjeiras de Fluminense, en Rio de Janeiro.

El torneo se jugó en setiembre de 1922 y un mes después, comenzaría el cisma del fútbol uruguayo, por lo que no concurrieron los futbolistas de Peñarol, ya que pretendían que Uruguay no enfrentara a Argentina que ya había comenzado con su propio cisma local. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), no le dio lugar, por lo que los aurinegros tomaron esa decisión de no ceder a sus futbolistas.

La celeste tuvo una buena participación venciendo 2-0 a Chile, igualando 0-0 contra los locales -en lo que fue el primer partido en la historia transmitido por radio para todo el país- y derrotando 1-0 a Argentina, pero en su último encuentro, perdió 1-0 ante Paraguay y se quedó sin la final.

El partido entre Uruguay y Chile en la Copa América de 1922

¿Pero qué había sucedido? Si Uruguay ganaba, era el campeón. El encuentro contra los guaraníes lo dirigió un árbitro brasileño, Carlos Santos, y su trabajo, según las crónicas de la época, fue escandaloso. No solo le anuló dos goles lícitos a los celestes, sino que en el de los paraguayos, el balón se había ido afuera antes de la definición.

En el grupo hubo entonces un triple empate entre los locales, Paraguay y los celestes, pero se tomó una decisión inédita: los dirigentes decidieron que la selección uruguaya no jugara el triangular final debido a que entendían que el arbitraje tendencioso los había despojado y el equipo se volvió a Uruguay.

De esa forma, la celeste terminó tercera detrás de Brasil, el campeón, que derrotó 3-0 en la final a los guaraníes.

La Copa de 1949 en plena huelga

En octubre de 1948 comenzó una huelga de futbolistas en Uruguay en procura de mejoras profesionales, la cual duró hasta fines de abril de 1949. No obstante, la AUF decidió tomar parte de la Copa América que organizaba Brasil entre principios de abril y el 8 de mayo.

Fue nominado Juan López como técnico -quien luego sería campeón del mundo en 1950 también en suelo norteño-, pero desistió el ofrecimiento, plegándose a los jugadores.

Sin embargo, la AUF igualmente nombró a otro DT, que fue Óscar Marcenaro, quien eligió a varios juveniles y a algunos futbolistas que no se plegaban a la huelga.

La participación celeste fue de las peores de la historia. Si bien le ganó a Ecuador y Paraguay, e igualó ante los colombianos, perdió con Bolivia 3-2 (algo que nunca había sucedido), Perú, Chile y Brasil (5-1).

Argentina, con una de las mejores generaciones de su historia -venía de ser campeón en la Copa anterior-, también estaba con huelga y concurrió sin sus mayores figuras.

La selección uruguaya de 1949 con futbolistas juveniles y otros que no se plegaron a la huelga; Matías González es el cuarto parado desde la izquierda o la derecha

El único jugador que tuvo buena actuación en los celestes fue el zaguero Matías González de Cerro. Esto llevó a un conflicto interno, ya que cuando se formó el grupo para ir al Mundial de Brasil de 1950, pocos meses después, los jugadores que estuvieron en la huelga todavía no le hablaban.

Fue nada menos que José Nasazzi, el capitán más grande de la historia celeste y entonces, integrante de la Comisión de Selección, quien le pidió a Obdulio Varela -que en plena huelga había salido a trabajar de albañil- que hicieran las paces porque entendía que Matías González debía concurrir al Mundial de 1950.

El futbolista concurrió hasta el aeropuerto de Carrasco y Obdulio convenció a sus compañeros de que le dieran la mano. No obstante, al llegar a Rio para disputar esa Copa del Mundo, hubo una nueva reunión para ver si lo aceptaban o no en el grupo. Allí primó el “sí” y Matías González se terminó erigiendo en “El León de Maracaná”. De una Copa para el olvido, se rescató este nombre quien meses después sería campeón del mundo con Uruguay.

Segundos en 1989 con Tabárez

Uruguay venía de ser bicampeón de la Copa América en 1983 y en 1987 cuando le tocó jugar la de 1989 en Brasil.

La celeste, que venía de ganarle al campeón del mundo en su casa en 1987, volvía a encontrarse con Diego Maradona y Argentina en su grupo en Goiania.

El equipo, entonces dirigido por el Maestro Óscar Tabárez en su primer pasaje por la selección, perdió sorpresivamente en su debut 1-0 ante Ecuador. Goleó luego a Bolivia y Chile (ambos por 3-0) y cayó ante los argentinos 1-0 con gol de Claudio Caniggia.

Uruguay terminó igualado en la segunda posición con los chilenos y los ecuatorianos, pero clasificó a la ronda final por diferencia de goles.

Pero un hecho pegó muy fuerte en el grupo: se detectó un dopaje positivo de Pablo Bengoechea “por exceso de cafeína en la orina”. Por entonces, se lo atribuyó a que el futbolista había tomado demasiado mate. No obstante, Bengoechea debió volver a Montevideo.

En la segunda vuelta, apareció en todo esplendor la figura predominante de Ruben Sosa, quien jugó de forma notable. Uruguay venció 3-0 a Paraguay, 2-0 a Argentina y llegaba a la final con Brasil, nada menos que el 16 de julio y en Maracaná. Más coincidencias con lo que había sucedido en 1950, imposible.

Sin embargo, un gol de Romário terminó con las aspiraciones celestes, los que debieron conformarse con un segundo lugar.

La última Copa

La última Copa en Brasil fue la de 2019. El técnico era nuevamente el Maestro Tabárez, ya en su segundo pasaje por la selección.

Al mejor estilo Conmebol de los últimos tiempos, en aquella jugaron Catar y Japón como invitados. La de 2021 iba a tener a Catar y Australia, pero el aplazamiento de 2020 a 2021 por la pandemia lo descartó.

Los nipones estuvieron en el grupo celeste que goleó 4-0 a Ecuador, igualó con los asiáticos 2-2 y venció 1-0 a Chile.

En los cuartos de final, Uruguay empató 0-0 con Perú en aquel recordado partido que el VAR le anuló tres goles a los celestes, uno a Edinson Cavani que nunca se comprobó que estaba fuera de juego. Después perdió 5-4 por penales y quedó eliminado en el sexto puesto global.