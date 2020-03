Mujeres, depresión y sistema inmune del cerebro: el hallazgo inédito de científicos uruguayos

Un grupo de científicos liderados por investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República encontró que una proteína vinculada al sistema inmune del cerebro participa en la regulación de la depresión, sobre todo en mujeres.

En su estudio detectaron que aquellas mujeres que tienen una variante de esta proteína (presente naturalmente en 20 o 30% de la población) tienen menos probabilidad de desarrollar depresión.

Estos resultados sugieren que el sistema immune del cerebro puede estar vinculado al desarrollo de trastornos neuropsiquátricos, según indica un comunicado divulgado por el Instituto Pasteur.

“Este vínculo era desconocido”, destacó Hugo Peluffo, responsable del Laboratorio de Neuroinflamación y Terapia Génica del Pasteur, profesor de la Facultad de Medicina y líder el estudio.

Estos resultados han sido publicados ayer en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la revista oficial de la Academia de Ciencias de EEUU. Por sus investigaciones, el grupo acaba de obtener financiación del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología de Trieste, Italia (ICGEB), para continuar sus estudios y profundizar en el vínculo entre sistema inmune y trastornos psiquiátricos.

El sistema inmune del cerebro cuenta con ciertas células que “limpian” el organismo. Lo que hacen es fagocitar patógenos o reparando lesiones de tejido. Esas células tienen un nombre especial: se llaman macrófagos. El conjunto de macrófagos que se ubica en el Sistema Nervioso Central se llama microglía.

Los científicos vienen realizando diferentes estudios en esas células.

Uno de ellos analiza cómo realizan una “poda” neuronal. Significa la eliminación natural de conexiones entre neuronas que dejan de ser útiles a lo largo de la vida. Esta poda elimina conexiones poco utilizadas y asegurar que la capacidad del cerebro se enfoque en las conexiones más necesarias. Como si en un país se eliminaran puentes que hace mucho tiempo no se utilizan.

Pero los científicos encontraron algo que no esperaban encontrar. Había una proteína, llamada CD300f, situada en la superficie de esas células inmunes cerebrales que se cree es la encargada de prender y apagar la microglía.

Esto les llamó la atención porque no se supone que la microglía tenga vinculación con el comportamiento o trastornos psiquiátricos.

Análisis en ratones y en humanos

Hicieron un análisis en ratones. Y detectaron que solo las hembras que no tenían la proteína mostraban un comportamiento depresivo, y que se podía revertir con antidepresivos.

Dieron un paso más y, junto a científicos de la Universidad Federal de Santa Catarina y la Católica de Pelotas, analizaron a humano. Hicieron un estudio poblacional en Brasil que incluyó a 1.110 hombres y mujeres voluntarios a quienes se les pidió una muestra de sangre y la realización de una serie de test neuropsicológicos. A través de estos ensayos buscaban confirmar si en humanos había relación entre la variante menos frecuente de la proteína y la probabilidad de tener diferentes patologías psiquiátricas, entre ellas depresión.

“Hallamos que solo en mujeres esa variante se asocia a la protección contra la depresión”, dijo Natalia Lago, del Instituto Pasteur.