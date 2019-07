Mujica en relación a Cosse: "En el MPP no pretendíamos retenerla"

El expresidente José Mujica dijo que su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), no pretendía "retener" a Carolina Cosse sino que la ayudaron y ahora "tiene alas propias".

Mujica hizo estas declaraciones en relación al acuerdo electoral que cerró Cosse con el Partido Comunista luego de un encuentro con la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio (FA), Graciela Villar.

Para el expresidente era "previsible" la resolución de Cosse en virtud de que quiere "lograr un caudal propio que lo acompañe". Mujica explicó que ya sabía sobre el acuerdo hacía "tres o cuatro días" porque Cosse habló con él y con la vicepresidenta Lucía Topolansky. "Todos los sectores tienen sus problemas. Nosotros tenemos un exceso de ofertas feministas. Tenemos nada menos que cuatro senadoras mujeres y muchas más en el banco", agregó.

"En la historia del Uruguay las tres que fueron presidentes de la cámara de representantes eran del MPP y eran mujeres. El problema de lo femenino no se arregla con reglamento, tiene que haber voluntad política. Se buscan compañeras, se les da participación", dijo en relación a la participación de las mujeres en el FA. "¿A Constanza Moreira quién la fue a buscar y le dio alas? Este sujeto", agregó.

Villar explicó que con Mujica hablaron de política internacional, del "derrotero de América Latina" y que junto a Topolansky se pusieron a disposición para "conversar y transferir la experiencia que han tenido, en particular Lucía como vicepresidenta, y también Pepe como presidente".

Para Mujica la fórmula que presenta el FA es "buena" porque "Villar es una veterana combatiente, tiene un solo discurso, calza bien".

Mujica opinó que la elección de octubre será "reñida" y que "hay mucha dispersión, fragmentación y todavía hay un porcentaje de gente indecisa".

"A mí no se me cae el alma si perdemos, y estoy precisamente en la lista por eso. Probablemente si vivo no tengo ninguna duda que voy a estar al pie del cañón pero mucho más comprometido si perdemos porque tengo experiencia. Las organizaciones de izquierda si pierde se pica en ombligo, empiezan a joder con la autocrítica, y eso se hace cuatro o cinco años después, no sobre caliente", finalizó.

En tanto, Villar dijo que la entrevista con Mujica "circuló en ese carril de la afectividad, del compromiso y de la disposición para apoyar y para ayudar".