Mujica respaldó al candidato Pedro Castillos a tres días de la elección en Perú

El candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, recibió este jueves el respaldo del exmandatario uruguayo José Mujica a tres días del balotaje en que enfrentará a la derechista Keiko Fujimori.

Castillo y Mujica conversaron en forma virtual a través de Facebook en el marco de un "encuentro de maestros", donde solo participaron ellos, que se concretó poco antes del cierre de campaña del candidato izquierdista en Lima.

"Tienes un desafío grandioso por delante", le dijo Mujica, quien mostró un sombrero de paja y un lápiz, símbolos de la campaña de Castillo. "Me felicito de haberte conocido y de saber que en la patria grande hay gente que la defienda, me doy cuenta que estás lleno de esperanza", agregó.

El exmandatario exhortó a Castillo a que "no caiga en el autoritarismo" y a reconocer sus errores si se equivoca para no perder la confianza del pueblo peruano. "No es fácil torcer el curso de la realidad a favor de los más débiles", añadió.

Castillo es maestro de escuela rural de 51 años de izquierda que pretende llegar a la presidencia de Perú con la promesa de "no más pobres en un país rico".

Todos los sondeos coinciden en que la elección de este domingo entre Fujimori y Castillo será muy reñida porque la diferencia entre ambos candidatos es mínima a favor del izquierdista.

AFP