Mujica sale a la cancha por el referéndum: “Si tengo que dar una mano la voy a dar”

El expresidente de la República José Mujica afirmó este sábado ante la prensa que estará para ayudar “en lo que pueda”, de cara al referéndum del próximo 27 de marzo. “No quiero ocupar el lugar que tienen que ocupar otros, pero si tengo que dar una mano la voy a dar”, dijo.

Explicó que hasta ahora ha mantenido distancia de las discusiones públicas sobre el referéndum para no “radicalizar”. “Sé que soy un viejo que radicalizo. Y no quiero que mi pueblo se pelee”, señaló a los periodistas desde su domicilio en la zona rural de Montevideo.

“Obviamente que mi voto es rosado y que voy a acompañar. Pero los arboles viejos hacen mucha sombra, y se van a morir pronto. Hay que darles paso a los arbolitos nuevos. Y yo lo hago conscientemente”, añadió.

Mujica afirmó que, de ser necesario, tendrá una participación más activa, “sobre todo para agradecerles a los militantes que se rompieron el alma juntado firmas”, expresó. “Siento que tengo una deuda. Ya estuve de viejo abichado cuidándome por miedo de pelarme por el asunto de la pandemia; es sencillo. Porque amo la política pero mucho más amo ver el sol”, dijo.

El Observador informó este sábado que el Frente Amplio tenía previsto pedirle una mano a Mujica en la recta final de la campaña, en particular para captar votantes en la periferia y el interior del país, que explican gran parte de los indecisos.

La fuerza política recurrió al expresidente, quien tiene previsto participar en actos en la capital y el interior en la recta final, así como grabar videos para su difusión.

La campaña del Sí también concentra la disputa por los indecisos en la periferia de Montevideo, donde apuntan a un público joven y de sectores medios y bajos. Según entienden en el comando opositor, Mujica sigue siendo fuerte en ambas poblaciones y por eso es una figura de la que no quieren prescindir en la recta final.

Mujica recibió en su chacra este sábado al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien sumó: “Todos los compañeros son importantes. Todos son importantes para este tramo de la campaña”. En ese sentido, informó que también se les pidió al exvicepresidente Danilo Astori y a la exsenadora Lucía Topolansky que “aporten” para la “campaña, en la medida de sus posibilidades”.

Camilo dos Santos

Mujica recibió a Pereira en su chacra de Rincón del Cerro, en Montevideo este sábado

El vínculo con Lacalle

“Con Lacalle soy conocido”, dijo José Mujica respecto a su vínculo con el actual mandatario. Y agregó: “No somos amigos pero lo respeto porque es mi presidente. Y si algún día me precisara y vale la pena, no le voy a pasar descuento. Porque yo no cultivo rencor. Soy viejo”.

Así respondió el expresidente ante la consulta de un periodista. Sobre si Lacalle Pou está invitado a la chacra para una eventual conversación, respondió: “La tranquera está abierta”.

Además, sumó: “Yo estoy amortizado ya. Pertenezco a los recuerdos. Y estoy como todo viejo: dando algún consejo, que no le dan pelota”.

Respecto al gobierno de la coalición, el líder del MPP sostuvo que “se puede discrepar y tener diferencias” pero “hay un ‘nosotros’ que nos debe volver a todos”. En ese sentido, pidió al gobierno que “razone” acerca “del tono en general”.

Mujica consideró que hay una “zanja” en Uruguay que se puede agrandar, por lo que pidió más tolerancia. “Hay un tono que no me gusta que prospere”, advirtió.