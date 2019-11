Mujica: "Si nos toca ser oposición no vamos a estar con una piedra en cada mano"

El expresidente José Mujica tiene esperanza que Daniel Martínez gane el balotaje el próximo domingo, a pesar que las encuestas muestran una ventaja para el candidato blanco Luis Lacalle Pou.

Sin embargo, planteó cómo sería el escenario si al Frente Amplio (FA) le toca perder. "Si nos toca ser oposición lo seremos, pero no esperen que vamos a estar con una piedra en cada mano. Los intereses del país están por delante. No quiero un país partido en dos, tiene que haber puentes, intercambios", dijo en entrevista con Doble Click.

Mujica explicó que el FA sería "una oposición constructiva". "El futuro gobierno bombardea diciendo que no va a cortar la agenda de derechos y las cuestiones sociales, nosotros estaremos de ayuda memoria, seremos una oposición constructiva", dijo y agregó que una "grieta" como en Argentina "no conviene". "Nunca nos fue bien cuando nos pasó eso".

Para el expresidente, la estrategia del Frente Amplio del "voto a voto" es "difícil" pero es la única alternativa. "Hay que convencer a alguna gente para que lo apoyen (a Martínez) y tiene cinco días", expresó. "Para mí la vida tiene una causa que es luchar y voy a eso. Ya veremos los resultados. Estoy luchando para revertir la tendencia y si no es así estoy conforme con que luché", dijo.

Consultado sobre sus dichos luego del debate, en referencia a que "un presidente no es ningún dios" luego que Martínez dijera que el programa del FA no lo mandataría si llega a ser presidente, Mujica dijo que fue "una interpretación de la prensa". "No le mandé ningún mensaje a Daniel Martínez, ni pensé en Martínez ni en Lacalle. Pensé por el bombardeo que me hacían los periodistas por lo que se había dicho en el intercambio que tuvieron los dos presidenciables. Mi reacción era por eso, reducir la policía a dos personas cuando es mucho mas complicado el asunto", remarcó.

"Hay cosas que vengo diciendo hace años, fuera de la coyuntura electoral. Soy defensor de los partidos políticos, con la ventaja que es algo colectivo. Creo que se está desacreditando en el mundo, quieren reducir la política a un duelo de figuras y es mucho más", zanjó.

Sobre las afirmaciones de Martínez, agregó que "ningún programa puede mandatar a pie cerrado", ya que sirve como guía, pero tiene "la consistencia a favor o en contra que la realidad le puede plantear".

Mujica también fue consultado acerca de si "puede volver a pasar" una crisis como la del 2002 si gana Lacalle Pou, como aseguró el candidato oficialista, y contestó: "No soy adivino, no sé lo que pasa en el futuro. Uruguay es un país muy pequeño y muchas veces el tono y profundidad de las crisis nos vienen determinadas por cosas que pasan fuera de nuestro país y que no tenemos influencia", explicitó.

Por otra parte, sobre la propuesta de Martínez de crear 90 mil puestos de trabajo al término del período, el exmandatario dijo que "es posible" si "la coyuntura internacional ayuda". "Reposa mucho en la dependencia de la coyuntura internacional de nuestro país, con una economía muy pequeña en la que como tal, el mundo influye en forma determinante".

"Una fantasía"

El expresidente afirmó que no es fácil construir una coalición duradera. "El Frente es una coalición y tiene casi 50 años. Tres por dos tiene algún chisporroteo o alguna insubodinación, y eso que ha construido un acervo común. Pero no es fácil construir una coalición que dure en el tiempo, según demuestra la historia latinoamericana".

En concreto, dijo que ve "contradicciones" en la coalición conformada por los partidos de la oposición. "Cosas que históricamente ha estado muy divorciadas. Ver al batllismo atrás del herrerismo... fa, es medio de fantasía", aseguró.