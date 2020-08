Mujica sobre denuncia contra Villar: "Pero qué casualidad, ahora se acuerdan, no me jodan"

El expresidente y senador del Movimiento de Participación Popular, José Mujica, se refirió este sábado a las denuncias que hizo una cirujana que dijo en el programa Santo y Seña (Canal 4) que había sido acosada por un colega del Hospital Maciel cuando el director de la institución era Álvaro Villar y que estuvo omiso.

"Manejar un hospital de casi 4.000 tipos, ¿no vas a tener lío? ¡Pero qué casualidad! Ahora se acuerdan, no me jodan", dijo Mujica sobre el candidato a la Intendencia de Montevideo que tiene el apoyo del MPP y alertó que la época que corre es "venenosa por lo que significa la comunicación digital, donde cualquier belinún dice cualquier disparate y no es responsable de nada".

"Desde hace un tiempo a esta parte en las campañas electorales en toda América hay un conjunto de recursos sucios que no son improvisados, son pensados, trabajados deliberadamente, con campañas sistemáticas de acusaciones, que tratan de ir creando un espíritu de mella en las multitudes", advirtió Mujica en el acto de lanzamiento de la lista 609, que apoya la candidatura de Villar para las elecciones departamentales del 27 de setiembre, según consignó El País.

"Eso está calculado, no cae del cielo porque sí, es todo un oficio. (...) Se usa para destruir candidaturas. Golpea sobre el campo de las emociones. No te trabaja el balero, te trabaja tu parte emotiva. Es una forma de dominar a la gente, y eso está en juego", dijo.

Luego de que Santo y Seña emitiera el informe, Villar se expresó sobre la denuncia y sobre las repercusiones de la misma a través de un hilo de Twitter. "Lamento que alguien se haya tenido que exponer para hacer una denuncia de este tipo y promoveré desde mi aprendizaje una manera de abordar las temáticas que nos permita ver siempre la perspectiva de las mujeres", escribió.