Murió "El Uruguayo", el exlíder de La Doce, la barra brava de Boca

Richard William Laluz, de 51 años y conocido como "El Uruguayo" fue uno de los líderes de La Doce, la barra brava de Boca Juniors de Argentina y este martes murió luego de haber sido ingresado en un hospital de Buenos Aires y tras caer en coma según confirmó el diario Clarín.

Laluz ingresó a la barra de los xeneizes luego de que Rafael Di Zeo, otro de los capos máximos de ese grupo, lo conociera en 1999 cuando fue a visitar a la cárcel de Devoto a otros barras quienes se encontraban presos. Pero en 2007 su relación se rompió.

En 2009, El Uruguayo volvió a ir preso y a perder peso en La Doce. No obstante, en enero de 2011 recuperaría la libertad.

En una nota con Olé de ese mismo año, admitió que la barra "siempre fue una sucursal de la (Policía) Federal".

A su vez, añadió en esa entrevista: "Soy el monstruo que todos pintan. Manejé pabellones, penales, la cana me ve y me tiene miedo. En cambio los barras son todos panchos que necesitan, como en La Doce, andar con la Policía para que no les pase nada. Pero que se queden tranquilos ésos, no los voy a matar, que es lo que se merecen. Si en este país hay Justicia, los voy a mandar presos".

Ese mismo año quedó paralítico tras un ataque que sufrió en un boliche nocturno bonaerense. Recibió dos balazos en la espalda.

Actualmente, cumplía arresto domiciliario.