Murió Lisa Loring, la Merlina Addams original, a los 64 años

La actriz que interpretó por primera vez a Merlina en la exitosa serie de Los Locos Addams, Lisa Loring, murió este fin de semana a los 64 años a causa de complicaciones de un derrame cerebral, informó su hija Vanessa Foumberg este lunes a revista The Hollywood Reporter.

Fue quien le dio vida al papel de la niña Addams entre 1964 y 1966 en la versión original de la serie de televisión, también interpretó el mismo personaje en la película de 1977 titulada Halloween with the New Addams Family y tuvo un papel en la telenovela As the World Turns.

Laure Jacobson, amiga cercana de la actriz, compartió en una publicación de Facebook la noticia de su muerte: "Con gran tristeza informo el fallecimiento de nuestra amiga, Lisa Loring. Hace cuatro días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta. Ella había estado en soporte vital durante tres días. Su familia tomó la difícil decisión de quitárselo. Ella forma parte de la cultura pop y siempre en nuestros corazones como Merlina Addams".

"Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. DEP, Lisa. Maldita sea, chica... fuiste muy divertida”, concluyó.

El personaje de Merlina (Wednesday en inglés) volvió a tomar popularidad en los últimos meses gracias a la adaptación de Tim Burton para Netflix con la interpretación de Jenna Ortega, que incluso tomó parte de los movimientos de Loring y los incluyó en su exitosa coreografía en la serie. El mismo papel fue decisivo en la carrera de Christina Ricci en la película de los años noventa.