Nací mago - Octubre

Nací Mago es el nombre del show de magia para adultos de Matías Gómez, que se presentará en octubre en el Auditorio Nacional del Sodre. Las funciones serán los jueves 10 y 17 de octubre.

Sobre el espectáculo:

Un mago se para frente al público. No hay escenario ni tarima, no hay bambalinas, no hay maquinarias escondidas ni trucos de cámara de televisión. El mago despliega su arsenal a escasos centímetros de su público. ¿Cómo hace para ilusionarlos? ¿Qué herramientas utiliza para generar su encantamiento? ¿Sabemos que hay un truco? Quizá si… Pero ¿dónde? Quizá no importe tanto dónde, sino cuándo… O quizá, lo más irracionalmente lógico, lo más enfermizamente sano, resulte aferrarse a la butaca y disfrutar.

