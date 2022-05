Nacional estrenó "El Club Gigante", la nueva canción oficial en homenaje a sus 123 años

Nacional estrenó este martes su nueva canción oficial, titulada "El Club Gigante", en homenaje a sus 123 años de historia. El lanzamiento se hizo a través de las redes sociales del club, con un sentido mensaje en alusión al decanato y una invitación a escuchar el nuevo lanzamiento.

"¡Ahora sí! Escuchá la nueva canción oficial del decano del fútbol uruguayo", anunció la institución.

La melodía habla de "los pilares que sostienen la identidad y el sentido de pertenencia del hincha de Nacional: el Gran Parque Central, sus hitos históricos, el origen criollo y popular de los fundadores y su acto de rebeldía frente al 'football' cerrado y casi exclusivo para ingleses, alemanes y otros extranjeros", subrayó Nacional en su página web.

La letra, a cargo de Yamandú y Martín Cardozo, comienza entonando una pregunta retórica referida al amor que siente un hincha que le escribe al club, acompañada de imágenes del escudo y videos de la hinchada: "Si le hiciera una canción a Nacional, si un día me dejaran explicar, la sangre sublevada, el alma desatada y el pecho transformado en un volcán, ¿cómo te podría cantar, cómo te podría contar, que se me junta la infancia con tu historia, Nacional? ¿Cómo no te voy a cantar, cómo no te voy a contar, que se confunde mi vida con tu gloria, Nacional?".

Después, hace un ciclo de referencias históricas, primero institucionales y luego personalizadas en hinchas, entre las que menciona al Gran Parque Central como el "bastión del Jefe de los Orientales" –en alusión a que se construyó sobre el terreno de la Quinta de la Paraguaya, donde José Artigas fue proclamado jefe–.

Continúa con un recuerdo de jugadores fallecidos que pasaron por el club, como Santiago "Morro" García, Diego "Oreja" Rodríguez y Julio César "Cascarilla" Morales, y agrega un video del tiro libre de Álvaro Recoba en el recordado clásico de 2014 que Nacional ganó en los descuentos a Peñarol.

"¿Cómo no te voy a alentar, cómo no te voy soñar, si en cada gol me abrazo con la gente que no está? ¿Cómo no te voy esperar, cómo no te voy a cantar hasta el suspiro final de los descuentos, Nacional?", sentencia.

El tema también contó con la participación de Guillermo Peluffo y Ana Prada en las voces.

Desde 1999, cuando sacó la Canción del Centenario, Nacional no había lanzado una nueva melodía institucional que hiciera referencia a sus hitos históricos. El lanzamiento sucede tres días después de que la institución celebrara un nuevo aniversario.

Letra:

Si le hiciera una canción a Nacional, si un día me dejaran explicar, la sangre sublevada, el alma desatada y el pecho transformado en un volcán.

¿Cómo te podría cantar, cómo te podría contar, que se me junta la infancia con tu historia, Nacional? ¿Cómo no te voy a cantar, cómo no te voy a contar, que se confunde mi vida con tu gloria, Nacional?

Vivo en el bastión del Jefe de los Orientales, tengo la ilusión de tus rebeldes Nacionales, grito con mi voz trepada a la primera hinchada: ¡Soy del club gigante, Nacional de La Blanqueada!

Nacional, Nacional, Club gigante del Parque Central, el primer amor de mi corazón, Nacional

Mi abuela con la radio en el sillón, el último penal y la explosión, el brillo de los ojos, mi vieja en 18, mi hermano y las banderas del camión. ¿Cómo no te voy a alentar, cómo no te voy soñar, si en cada gol me abrazo con la gente que no está? ¿Cómo no te voy esperar, cómo no te voy a cantar hasta el suspiro final de los descuentos, Nacional?

Sos la piel criolla de colores de mi gente, la que se plantó con los ingleses frente a frente. Sos mi corazón cosido a un trapo con tu nombre de campeón mundial, de vuelta olímpica en Colombes.

Vivo en el bastión del Jefe de los Orientales, tengo la ilusión de tus rebeldes Nacionales, grito con mi voz trepada a la primera hinchada: ¡Soy del club gigante, Nacional de La Blanqueada!

Nacional, Nacional club gigante del Parque Central El primer amor de mi corazón, Nacional

Autores

Letra y música: Yamandú Cardozo Martín Cardozo

Voz: Guillermo Peluffo Martín Cardozo Yamandú Cardozo Ana Prada