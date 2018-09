Nacional sale más que Peñarol a las canchas chicas

Nacional es el equipo que más ha paseado por las canchas en Montevideo y por el interior. Es el cuadro que más ha paseado por todos los escenarios”. El dirigente tricolor, Pablo Durán, abrió un nuevo debate sobre las salidas de los “grandes” del fútbol uruguayo a lo largo del campeonato al hablar del tema este miércoles.

El directivo hizo las declaraciones cuando se le consultó por la posición de Rampla Juniors, que en los últimos años ha llevado a los albos a su estadio, el Olímpico, mientras que ante Peñarol fijaría el Centenario en tres fechas.

“Son las cosas del fútbol. No voy a criticar porque en muchas circunstancias he negociado con cuadros para cambiar la localía. Si queremos hacer un fútbol en serio y equiparar, los cuadros tienen que decir antes de empezar el campeonato dónde van a jugar. Y ahí se terminan estas especulaciones, pero como esto es válido, lo acepto, pero obviamente no me gusta”, indicó al programa Tirando paredes de radio 1010AM.

En sus palabras, Durán deja varios mensajes. El primero es que son “cosas del fútbol” uruguayo, que ya son habituales por acá pero son impensadas en ligas más profesionales. Lo otro es que reconoce que en Nacional han tramitado con otros clubes para cambiar localías, algo que también es común en los dos grandes. Y también propone que los equipos digan antes de comenzar la actividad en qué escenarios serán locales contra tricolores y carboneros, algo que podría de alguna forma quedar incluido en la Superliga, que proyecta que se disputen los partidos solo en algunos estadios.

¿Quién sale más?

Tomando en cuenta la afirmación del dirigente albo, de que Nacional es el que “más ha paseado” por distintas canchas, Referí hizo una comparativa entre los dos grandes, ya que es sabido que el resto de los equipos juegan la mitad de los partidos en calidad de visitante y en todos los escenarios, quedando fuera de comparación.

¿Y cuál grande ha salido más? ¿Nacional o Peñarol? En todo 2017, sin contar encuentros en los que han sido visitantes en el Centenario, los tricolores tuvieron 15 salidas y los carboneros 11.

Por el Apertura, los albos tuvieron cinco partidos de visitantes, mientras que los aurinegros tuvieron siete. En el Intermedio, el equipo que dirigía Martín Lasarte salió tres veces, mientras que el de Leo Ramos, solo una.

En tanto, en el Clausura pareció que se revertió lo que había ocurrido en el Apertura: Nacional tuvo siete partidos de visitante; mientras que Peñarol solo tres.

Hubo clubes que tuvieron distintas posiciones. Rampla, Sud América y El Tanque Sisley llevaron a Nacional al Olímpico, Belvedere y Rivera, respectivamente, en el cierre del Clausura; mientras que esos tres equipos ante Peñarol jugaron en el Centenario.

En tanto, Juventud fijó el Estadio ante los albos y frente a los mirasoles fue local en el Campus.

Este año, en lo que va de 2018, también los tricolores han tenido más salidas, con 12 frente a 10 de su tradicional rival. Y estos números pueden variar en las últimas fechas de la temporada.

En el Apertura, Nacional fue visitante ante Rampla en el Viera, ante Progreso y Racing en el Nasazzi, ante Wanderers y frente a Danubio en Jardines.

Peñarol, por su parte, jugó ante el bohemio en el Prado, Cerro en el Tróccoli, Atenas en el Campus y a Progreso en cancha de Bella Vista.

Luego, en el Intermedio, Nacional visitó a Cerro, Wanderers, Rampla –en el Olímpico- y Danubio; mientras que Peñarol hizo lo mismo ante Progreso, Atenas y Defensor. Eso da un 4-3 en las salidas de los del Parque Central frente a los del Campeón del Siglo.

Y en el Clausura están igualados con tres salidas. Los albos fueron a las canchas de Cerro, Defensor y River, mientras que los aurinegros también fueron al Saroldi, a Belvedere y a Rivera para jugar ante Boston River.

La diferencia entre las salidas de los grandes la terminan marcando los clubes que, en su derecho, cambian de escenario según el contexto de los partidos. No es lo mismo recibir a un grande en el comienzo del campeonato que en la definición, cuando sus hinchas van a tener mayor concurrencia.

De todas formas, las diferencias de Nacional y Peñarol con el resto son tan notorias que pocos pueden sacarle puntos por más que los lleven a su canchas, o a la que decidan fijar.

Las salidas de Nacional en 2017

Apertura

Supicci, Plaza Colonia 1-0

Rivera, El Tanque Sisley 1-0

Tróccoli , Cerro 3-1

Tróccoli, Fénix 1-0

Franzini, Defensor Sporting 2-3

Intermedio

Jardines, Danubio 2-1

Jardines, Racing 3-1

Tróccoli, Cerro 2-0

Clausura

Jardines, Danubio 1-1

Saroldi, River Plate 1-2

Rivera, Racing 1-0

Belvedere, Liverpool 4-1

Viera, Wanderers 3-2

Olímpico, Rampla Juniors 2-0

Belvedere, Sud América 2-3

Las salidas de Peñarol en 2017

Apertura

Belvedere, Liverpool 0-0

Viera, Wanderers 4-0

Jardines, Fénix 2-2

Franzini, Defensor Sporting 2-2

Maldonado juventud 2-0

Supicci, Plaza Colonia 1-1

Viera, Racing 3-1

Intermedio

Belvedere, Liverpool 2-1

Clausura

Jardines, Danubio 2-0

Saroldi, River Plate 1-2

Tróccoli, Cerro 4-0

Las salidas de Nacional en 2018

Apertura

Viera, Rampla Juniors 3-0

Nasazzi, Progreso 1-2

Nasazzi, Racing 1-0

Viera, Wanderers 2-0

Jardines, Danubio 2-1

Intermedio

Tróccoli , Cerro 2-2

Viera, Wanderers 4-1

Olímpico, Rampla Juniors 2-0

Jardines, Danubio 2-0

Clausura

Tróccoli , Cerro 2-1

Franzini , Defensor Sporting 0-2

Saroldi, River Plate 0-0

Las salidas de Peñarol en 2018

Apertura

Viera, Wanderers 1-1

Tróccoli , Cerro 3-0

Maldonado, Atenas 2-0

Nasazzi, Progreso 1-0

Intermedio

Nasazzi, Progreso 3-4

Maldonado, Atenas 2-1

Franzini, Defensor Sporting 3-1

Clausura

Saroldi, River Plate 1-0

Belvedere, Liverpool 4-2

Rivera, Boston River 2-1

La cifra

7 derrotas han sufrido Peñarol (2) y Nacional (5) en todas sus salidas (48) de 2017 y lo que va de 2018. River le ganó a los dos en el Saroldi en 2017, al igual que Progreso en el Nasazzi en 2018. Defensor superó a Nacional los dos años en el Franzini y la IASA dio la nota ante los albos en Belvedere en el pasado Clausura