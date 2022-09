Natalia Oreiro habló sobre su relación con Wanda Nara tras el cruce en La máscara Argentina

Mientras la versión argentina de ¿Quién es la máscara? está en su cuenta regresiva para su estreno, previsto para el lunes en el canal Telefe, en las últimas horas surgieron versiones sobre un enfrentamiento y tensiones entre la conductora del programa, Natalia Oreiro, y Wanda Nara, que es una de las integrantes del jurado investigador del certamen. Este jueves, Oreiro y Nara respondieron a esa cuestión.

La panelista de LAM Yanina Latorre contó en ese programa que el vínculo entre la uruguaya y la mediática empresaria ha sido tenso durante las grabaciones. "No se llevan bien Wanda y Natalia. [A Oreiro] le incomoda su poco profesionalismo. Wanda llega tarde y todo eso a Natalia Oreiro no le estaría gustando", dijo.

Latorre agregó: La máscara empieza la semana que viene y grabaron solamente cinco programas. Wanda se fue a Miami y ahora se va a Turquía. Natalia Oreiro está que se la llevan los demonios porque es súper profesional y ordenada. No se están haciendo las grabaciones según lo previsto".

Este jueves, Oreiro fue entrevistada por el canal argentino A24 y negó haber protagonizado un enfrentamiento con Nara. "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas", dijo la actriz y conductora.

"No se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas. Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprendemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", agregó sobre el viaje de la empresaria, que se fue a Turquía a concretar el pase de su esposo, el futbolista Mauro Icardi (a quien también representa), al club Galatasaray.

Por su parte, Wanda Nara también habló de su vínculo con Oreiro, en un vivo que realizó en su cuenta de Instagram. "Natalia Oreiro es lo más. No la conocía y creo que somos amigas", declaró allí. "Creo que el día de mañana esta relación con Natalia va a quedar para siempre porque me parece una persona increíble".