Negocios con vacunos con más consultas que ventas

La industria puso el freno y es limitado el volumen de negocios en el mercado del ganado gordo.

La entrada de ganado de corral a faena contribuyó a cortar la corriente alcista registrada en los últimos dos meses, que llevó al novillo de US$ 3 a US$ 3,50 por kilo, un incremento de 17% en pocas semanas.

En la última semana se dieron más consultas que ventas.

La industria propone por los mejores novillos entre US$ 3,30 y US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza y de US$ 3 a US$ 3,10 por vaca.

Las entradas a planta rondan una semana.

El novillo alcanzó los US$ 3,43 la semana pasada en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), y se llegaron a concretar negocios de volumen, por ganado de calidad, arriba de esa referencia.

“Hasta la semana anterior se conseguían precios de punta por novillo en el eje de los US$ 3,50 y ya esta semana no se está convalidando”, comentó Américo Pont, de Innova Campos y Ganados.

La demanda para abasto sigue firme, con vaquillonas cotizando entre US$ 3,25 y US$ 3,30.

Terminación de vacunos en corrales de engorde.

Varias plantas están concentradas en la faena de corral en la primera ventana de cuota del año, que da cintura a la industria para quitar presión de compra en el mercado.

“La faena cuota está siendo de peso y habrá que ver qué pasa cuando se termine esta ventana que va a ser relativamente corta”, apuntó el operador.

Faena en suba

La faena arrancó el año 30% arriba de 2023.

En los primeros 20 días de 2024 se faenaron 116.192 vacunos, unos 26 mil más que en el mismo periodo del año anterior.

La semana pasada alcanzó las 44.241 cabezas.

Blasina y Asociados

Las cifras provisorias del Instituto Nacional de Carnes (INAC) mostraron un repunte en el precio de exportación de la semana pasada. Promedió US$ 4.565 para la tonelada de carne bovina, y fue el valor más alto desde julio de 2023.

En lo que va de enero el promedio parcial alcanza los US$ 4.264 por tonelada, 5,4% arriba del registro de 2023.

Con sostenida actividad industrial y buena disponibilidad forrajera en el campo, pero con temperaturas en ascenso y sin lluvias a la vista, el foco en el corto plazo empieza a estar puesto en el clima.

Apuntalado por el pasto el mercado de reposición no afloja y “todo lo que aparece se vende”, dijo Pont, con mayor flexibilidad por la parte compradora.

En el primer remate del año de Lote 21 se registraron subas en prácticamente todas las categorías y una colocación del 99%.

Hubo muy buena demanda por terneros, con ventas totales, y un promedio de US$ 2,32 por kilo, 7% más que en diciembre y arriba de US$ 480 por bulto. La mayor suba fue para los lotes mixtos, de 13%, con un promedio de US$ 2,38 y cotizaciones máximas que superaron a los terneros livianos. Entre los novillos livianos hubo lotes destacados que se negociaron “a precios de ternero” comentaron desde Lote 21.

Corderos para remitir a la industria.

Los ovinos siguen con buena demanda, pedidos en todas sus categorías. El cordero ronda los US$ 3 por kilo y US$ 2,30 las ovejas.

La faena ovina arrancó lento el año, sumando 44.441 cabezas hasta el 20 de enero. La semana pasada fueron 17.204 cabezas, casi la mitad que la misma semana de 2023.