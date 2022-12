Netanyahu y sus socios de extrema derecha acordaron eliminar una cláusula contra el racismo

El partido de derecha Likud, liderado por Benjamin Netanyahu, quien cumplirá un histórico sexto mandato como primer ministro israelí, y el ultraderechista Otzma Yehudit (Poder Judío) acordaron el miércoles revocar la Cláusula 7A de la Ley Básica de la Knesset, el parlamento de Israel, según informaron medios nacionales.

La cláusula que Netanyahu y sus socios se disponen a dejar sin efecto establece que “la negación del estado de Israel como estado judío y democrático", así como la "incitación al racismo" y el "apoyo a la lucha armada por parte de un estado hostil u organización terrorista contra el estado de Israel" descalifican a los aspirantes a la Knesset y las listas de candidatos para competir electoralmente por un puesto en el cuerpo legislativo.

El Likud y Otzma Yehudit acordaron eliminar la cláusula de "incitación al racismo", que algunos legisladores israelíes violan rutinariamente, como el ministro de Seguridad Nacional entrante, Itamar Ben-Gvir, quien fue condenado en 2007 por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista. después de que abogó por la limpieza étnica.

El Partido del Sionismo Religioso, cuyo líder es un autodenominado "orgulloso homófobo" que cree que los fundadores de Israel "no terminaron el trabajo" de limpiar étnicamente a todos los árabes de Palestina, tiene siete escaños en la Knesset y ha sido designado para dirigir la agencia a cargo de la construcción y seguridad en la Cisjordania ocupada. La ministra del Interior saliente, Ayelet Shaked, llamó en una oportunidad al genocidio contra los palestinos.

La Asociación por los Derechos Civiles de Israel condenó el acuerdo Likud-Otzma Yehudit en un comunicado, afirmando que la intención de “cancelar solo los criterios de incitación al racismo como motivo para impedir la participación en las elecciones y dejar intactos los demás criterios indica su intención de convertir el mecanismo de descalificación de las listas en una que solo conducirá a la descalificación de los partidos y candidatos árabes".

El Comité Electoral Central de Israel generalmente prohíbe que varios partidos y políticos se presenten durante cada ciclo electoral de la Knesset según la Cláusula 7A, incluidos los políticos judíos de extrema derecha y el partido árabe-israelí Balad. Sin embargo, la Corte Suprema de Israel a menudo anula las prohibiciones tras las apelaciones de los afectados.

El miércoles, Netanyahu anunció la formación de un gobierno descrito por el Times of Israel como el "más duro de la historia" del país.

El diario afirma que el Likud, el partido de derecha más grande de Israel será el flanco izquierdo de la coalición entrante del primer ministro designado. La extrema derecha Otzma Yehudit, el sionismo religioso y Noam, así como los socios ultraortodoxos de Netanyahu desde hace mucho tiempo, Shas y United Torah Judaism, completan la coalición mayoritaria de 64 escaños en la Knesset de Israel de 120 miembros.

Netanyahu, quien este mes negó la existencia del pueblo palestino, llamándolos "sirios del sur", aseguró a la radio pública de Estados Unidos NPR la semana pasada que la extrema derecha no establecería el tono político de la coalición.

“Se están uniendo a mí. Yo no me estoy uniendo a ellos”, dijo Netanyahu. "Tendré las dos manos firmemente en el volante. No dejaré que nadie le haga nada a las personas LGBT o que niegue a nuestros ciudadanos árabes sus derechos ni nada por el estilo, simplemente no sucederá. Y la prueba del tiempo lo demostrará".