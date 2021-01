Netflix supera los 200 millones de abonados y se dispara en la bolsa

Netflix cerró 2020 con 203,7 millones de abonados en todo el mundo pese a una mayor competencia y un aumento de sus tarifas pero aprovechando la pandemia y los confinamientos, anunció la empresa.

"Pensamos que ya no requerimos inversiones exteriores para financiar nuestras operaciones cotidianas", dijo Netflix en un comunicado tras el cual sus acciones subieron 10% en las transacciones posteriores al cierre de Wall Street.

Netflix dijo haber sumado 37 millones de suscriptores el año pasado, de los cuales 8,5 millones en el último trimestre. Eso sugiere que sigue ampliando su espacio en un mercado que ya lo tiene como líder.

En el cuarto trimestre de 2020, obtuvo un beneficio neto de US$ 542 millones, el cual es inferior en US$ 40 millones respecto al mismo trimestre de 2019. Su volumen de negocios trimestral tuvo un alza de 21,5% a US$ 6.600 millones.

Netflix prácticamente duplicó en dos años sus abonados: de 111 millones en 2018 pasó a casi 204 millones a fines de 2020. El ingreso medio por abonado pasó de US$ 9,88 a US$ 11,02, dijo la empresa.

Como todos los gigantes de la tecnología, Netflix se benefició mucho con las restricciones a los desplazamientos impuestas en numerosos países contra la pandemia del covid 19.

Pero también enfrenta desde el año pasado una mayor competencia. Disney+ superó los 85 millones de suscriptores en un año y otros servicios de video también elevaron su número de clientes.

"Es un período genial para consumir entretenimiento con muchas opciones. Desde la televisión clásica a los videojuegos y hasta los contenidos de redes sociales en YouTube y TikTok", dijo Netflix. "Seguiremos trabajando para agrandar nuestro tiempo de permanencia en la pantalla contra grandes competidores", añadió.

Netflix tuvo en 2020 "su mejor año" y en 2021 seguirá creciendo "con importantes estrenos ya previstos", comentó Eric Haggstrom, analista de la firma eMarketer. "Por ahora es el gran ganador de la batalla por el streaming", acotó.

La empresa quiere también confirmar que no depende de sus mercados tradicionales: más de 80% de los nuevos abonados del año pasado eran de fuera de América del Norte.

Para el primer trimestre de 2021 espera sumar otros seis millones de suscriptores.

AFP