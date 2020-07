Netlix apuesta cada vez más al reality show y se acerca a la televisión

Están ahí. Prendés la tele. Masticás la cena, anestesiado. Apagás el cerebro. Te reís con lo que ves en la pantalla y las migas se te caen de la boca. El reality show del momento te llena de vida y te volvés un adicto en media hora, por media hora. Querés comentar, que ganen, que pierdan, te involucrás. Pero en realidad, no te involucrás tanto. Cuando termina, te olvidás rápido de todo. A fin de cuentas, lo miraste para eso: para que pasara por delante de tus ojos y te matara el tiempo muerto. Y eso pasó. Así que el efecto, por hoy, se cumplió. Mañana, el plan se repetirá.

El reality show fue, en su momento, el rey de la televisión por cable. Los teníamos en los canales de aire uruguayos y también en los extranjeros. Había, además, de todo como en botica. Jóvenes adultos con las hormonas alborotadas encerrados en una casa llena de cámaras, competencias de pastelería, tuneo de vestuario, invadecuartos, concursos musicales, concursos de talentos, concursos de lo que sea. Siempre había tiempo, espacio y espectadores para tener alguno de estos shows al aire y se consumían de manera sencilla: usualmente, eran el aliado perfecto para esos momentos en que no había ganas de ver algo demasiado "sesudo" y, aun así, se precisaba alguna especie de placebo audiovisual.

Estamos presentando el caso en tiempo pasado, pero incluso hoy en 2020 seguimos bombardeados por este tipo de producciones: sin ir más lejos, Canal 10 se ha erigido como el paladín de los realities en Uruguay y, después de tres temporadas exitosísimas de MasterChef, desembarcó con una producción descomunal en la pantalla poscovid con Got Talent, programa que ya está demostrando ser un captador masivo de público al tener, en algunas de sus emisiones, casi 20 puntos de rating.

Pero a la par de esa permanencia en la pantalla abierta, el reality show encontró un aliado que, cinco años atrás, era impensado: Netflix.

Poco a poco, la plataforma de streaming más popular se animó a meterse en el cenagoso terreno de estas producciones. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque se miran. Y se miran mucho. Y, además, porque de seguro una investigación de mercado se los dijo, se los puso arriba de la mesa: sus usuarios, cada vez más familiarizados y apegados a las bondades del imperio de la N roja, estaban empezando a consumir sus productos como quien consume algo pasajero. Quizás el resultado del estudio les mostró que sus clientes se interesaban más por aquellos contenidos en los que podían apagar el cerebro, que en los que se debían involucrar de manera activa en la trama. Sí, Dark es muy popular a juzgar por el top 10 de la plataforma. Pero por cada serie como esa, hay diez realities como De cita en cita.

Y así llegamos al meollo del asunto: Netflix se convirtió, de un día para el otro, en el mayor depositario de la telerrealidad del mercado. Y lo mejor, para sus usuarios, es que no deben esperar semana a semana para saber el resultado del concurso de tortas de cumpleaños: se lo pueden zampar de una.

Los ejemplos son muchos. Y de todas las formas y estilos. Uno de los más populares de todos en estos días –siempre a juzgar por el top 10 de la plataforma– es El piso es lava, una competencia que se define de la siguiente manera: “Los equipos compiten para atravesar habitaciones inundadas de lava saltando de silla en silla, colgándose de cortinas y balanceándose en lámparas. Sí, es en serio”. El piso es lava tiene diez episodios de alrededor de media hora cada uno. Uno de los últimos en desembarcar en la plataforma, en tanto, es Zac Efron. Con los pies en la tierra. La idea de show es recorrer el mundo junto al actor del título y un “experto en bienestar”, mientras aprenden sobre técnicas para mejorar la calidad de vida y la salud.

También son paradigmáticos los realities sobre el amor y el sexo. El mencionado De cita en cita, por ejemplo, propone cinco citas a ciegas por episodios, en dos temporadas que transcurren en diferentes partes del mundo. Jugando con fuego, una de las últimas adiciones del catálogo, pone a un montón de solteros seductores en una isla paradisíaca y la suma de US$ 100 mil para quien logre llegar célibe hasta el final. Y por agregar una más, Da el sí tiene a tres wedding planners que le organizan bodas a parejas “que han superado todo”.

Las mencionadas competencias gastronómicas tienen un lugar preponderante –de Manjares divinos, pasando por Sugar Rush, y hasta llegar a The Big Family Cooking Showdown–, y también la moda y el estilo, y allí Queer Eye se erige como el campeón del público. Y todavía nos queda repasar el deporte, los realities médicos, los “tuercas”, las batallas de botánica, los shows sobre arquitectura y diseño, los viajes y aunque este es un repaso totalmente superficial y general, no podemos dejar de mencionar Goop Lab con Gwyneth Paltrow, en el que la actriz del título “explora campos energéticos, sustancias psicodélicas y temas de bienestar”. Trajo bastante cola y polémica cuando se estrenó por sus propuestas excéntricas y allí sigue, al firme en la plataforma.

Quizás la prueba más fehaciente de que Netflix va por todo con este tipo de programas es que hace algunas semanas anexó al que quizás fuese el reality más popular de todos en su momento, que duró un montón de años y que impuso la moda del formato: Keeping Up With The Kardashians. La saga de la familia Kardashian, con Kim a la cabeza, tiene sus dos primeras temporadas en la plataforma y todo apunta a que en el futuro llegará las siguientes. Con la adquisición, Netflix parece ir hacia atrás para seguir llevando al reality show hacia adelante.