Niños que no juegan en su club de baby fútbol: ONFI dice que "la Liga Interbalnearia tiene que buscar una solución"

El presidente de la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), Eduardo Mosegui, dijo a El Observador que la Liga Interbalnearia de Fútbol Infantil "tiene que buscar una solución" para los tres niños que pidieron pase porque su club de origen no los ponía –y les afirmó que no iba a contar con ellos– y sin embargo les impidieron anotarse en el Deportivo Luis Suárez para participar del campeonato, que era la escuelita de fútbol a la que asistían en paralelo.

"Yo creo que la liga le va a tener que buscar una solución. En eso compartiría de que la liga le tiene que buscar una solución, para que vaya a ese club o a los otros 26", dijo Mosegui.

Estos tres niños son parte de los 16 que reclaman ser aceptados en el Deportivo Luis Suárez para compertir dentro del campeonato de la Liga Interbalnearia.

Tal como informó El Observador, el acuerdo de ingreso del Deportivo Luis Suárez incluyó que jugara con jugadores "oriundos" y que no integraran ya otros equipos de baby fútbol dentro de la liga. Estos 16 casos hacían las dos actividades en paralelo: el club deportivo de Suárez y fútbol en otras organizaciones que ya integraban la liga.

Mosegui dijo que ha estado en comunicación constante con la Liga Interbalnearia y que seguirá siendo medidador, pero que no puede participar o influir en las decisiones internas de la Liga, que tiene autonomía para tomar las decisiones internas.

"La única forma de revertir este tipo de situaciones es que la Liga revierta la situación tomada y volverlo a considerar", expresó el presidente de la ONFI.

De todos modos, hizo hincapié en que no es cierto "que a los niños se les prohíba jugar", dado que pueden elegir entre 26 clubes de la Liga Interbalnearia para seguir yendo. "Pueden jugar, pero por capricho de los papás no van a jugar donde ellos quieran. Hay normas de una corporación de una liga que tiene más de 4.000 chicos. No se puede funcionar ni al grito ni por capricho", dijo.

Mosegui señaló que los clubes sociales de baby fútbol "hace 20, 30 o 40 años que están trabajando, cuando no existía derechos de formación, era gente soñando para dar un espacio a esos niños". "Eso es lo que yo tengo que cuidar", señaló. "Tengo que cuidar la historia de esos clubes, que durante muchísimos años estuvieron al servicio de nuestra sociedad y cuidando a nuestros niños".

Consultado sobre si en esta discusión de padres y clubes los niños no están quedando en el último lugar, respondió: "No, lo que se está cuidando es la institucionalidad que cuidan todos los clubes, porque hay otras instituciones que también llevan años formando y cobijando. Es un derecho legítimo que tiene la Liga de poner sus normas. Tiene todo el derecho, algunas nos podrán gustar, otras no. Pero no queda dudas de que fue por unanimidad la decisión tomada en la Liga Interbalnearia. Contra eso es muy difícil ir".

Mosegui advirtió que esto puede abrir las puertas a un problema mayor, "porque la Liga también tiene el derecho de decidir cuáles son las instituciones que juegan en su liga". "Entonces con este tipo de situaciones lo que podemos generar es condicionar a futuro o el derecho reglamentario que tiene la Liga Interbalnearia de desafiliar a un club en este momento", expresó, aunque dijo que no cree que eso suceda. "Pero tenemos que ser cuidadosos con eso de querer llevarnos las normas puestas", dijo de todos modos.